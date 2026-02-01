  • Menu
Home  > జాతీయం

LPG Gas Price: బడ్జెట్ ముందే సామాన్యులకు భారీ షాక్.. కమర్షియల్ గ్యాస్ ధర రూ.50 పెంపు

Commercial LPG Gas Prices Hiked by ₹50 Ahead of Union Budget; Domestic Rates Unchanged
x

Commercial LPG Gas Prices Hiked by ₹50 Ahead of Union Budget; Domestic Rates Unchanged

Highlights

LPG Gas Price: కేంద్ర బడ్జెట్‌కు ముందే సామాన్య ప్రజలకు భారీ షాక్ తగిలింది.

LPG Gas Price: కేంద్ర బడ్జెట్‌కు ముందే సామాన్య ప్రజలకు భారీ షాక్ తగిలింది. ప్రతి నెల మొదటి తేదీన జరిగే ఇంధన ధరల సవరణలో భాగంగా ఈసారి కమర్షియల్ LPG గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను రూ.50 పెంచుతూ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఈ పెరిగిన ధరలు ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి.

నేడు ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ 9వసారి కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుండగా, అంతకుముందే గ్యాస్ ధరల పెంపు ప్రజలను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.

కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు ఇలా..

19 కిలోల కమర్షియల్ LPG సిలిండర్ ధర ఢిల్లీలో రూ.1691 నుంచి రూ.1740కి, ముంబైలో రూ.1642 నుంచి రూ.1692కి పెరిగింది. ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో కూడా ఇదే తరహాలో ధరలు పెరిగాయి.

డొమెస్టిక్ గ్యాస్ ధరల్లో మార్పులేదు

అయితే సామాన్యులకు ఊరట కలిగించే విషయం ఏమిటంటే, డొమెస్టిక్ LPG సిలిండర్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధర రూ.853గా కొనసాగుతోంది. ముంబైలో రూ.852, లక్నోలో రూ.890గా ఉంది.

వ్యాపారులపై ప్రభావం

కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరల పెంపు ప్రభావం ముఖ్యంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, రోడ్‌సైడ్ దాబాలు, క్యాటరింగ్ వ్యాపారులపై పడనుంది. ఖర్చులు పెరగడంతో ధరల పెంపు వినియోగదారులపై పడే అవకాశముంది.

గతంలో ఎలా ఉండేది?

గతేడాది ఫిబ్రవరి బడ్జెట్ సమయంలో డొమెస్టిక్ గ్యాస్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయకపోగా, కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలను స్వల్పంగా తగ్గించారు. అయితే ఈసారి బడ్జెట్ ముందే ధరలు పెరగడం గమనార్హం.

మొత్తంగా చెప్పాలంటే, బడ్జెట్‌కు ముందే కమర్షియల్ LPG ధరల పెంపు వ్యాపార వర్గాలకు భారంగా మారింది, ఇక సామాన్యులు మాత్రం డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధరలు యథాతథంగా ఉండటంతో కొంత ఊరట పొందుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick