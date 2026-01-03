  • Menu
Home  > జాతీయం

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో భారీ ఎన్‌కౌంటర్: 12 మంది మావోయిస్టులు మృతి

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో భారీ ఎన్‌కౌంటర్: 12 మంది మావోయిస్టులు మృతి
x
Highlights

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మావోయిస్టులకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సుక్మా జిల్లాలో జరిగిన కీలక ఎన్‌కౌంటర్‌లో 12 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మావోయిస్టులకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సుక్మా జిల్లాలో జరిగిన కీలక ఎన్‌కౌంటర్‌లో 12 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

ఎన్‌కౌంటర్ వివరాలు

సుక్మా జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టుల సంచారం ఉందన్న పక్కా సమాచారంతో భద్రతాబలగాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య భారీ ఎదురుకాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. బలగాల కాల్పుల్లో 12 మంది మావోయిస్టులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

మృతుల్లో కీలక నేత, కొంటా ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శి మంగడు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇది మావోయిస్టు వర్గాలకు పెద్ద లోటుగా భావిస్తున్నారు. ఘటనాస్థలంలో సోదాలు నిర్వహించిన భద్రతాబలగాలు భారీగా ఆయుధ సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. వీటిలో: ఏకే-47 (AK-47) రైఫిల్స్, ఇన్సాస్ (INSAS) రైఫిల్స్, మరికొన్ని ఇతర మారణాయుధాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో భద్రతాబలగాల గాలింపు చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick