Shocking News: చదువుకుంటూనే నెలకు ₹40వేల సంపాదన! స్టార్టప్ సీఈఓ చెప్పిన గిగ్ వర్క్ వాస్తవాలు ఇవే!
ఒకప్పుడు జొమాటో డెలివరీ బాయ్గా నెలకు ₹40,000 సంపాదించి, కాలేజీ ఫీజు కట్టి, ఇప్పుడు సక్సెస్ ఫుల్ స్టార్టప్ నిర్మించానని వ్యవస్థాపకుడు సూరజ్ బిస్వాస్ వెల్లడించారు. ఇది గిగ్ వర్క్ వాస్తవికతపై చర్చకు దారితీసింది.
జొమాటో (Zomato), బ్లింకిట్ (Blinkit) వంటి ఫుడ్ డెలివరీ సర్వీసులు తమ పాలసీలు మరియు 10 నిమిషాల డెలివరీ విధానంపై తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో, ఒక స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడు తన వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ వీటికి మద్దతుగా నిలిచారు. డీప్-టెక్ స్టార్టప్ 'అసెస్లీ' (Assessli) వ్యవస్థాపకుడు మరియు సీఈఓ సూరజ్ బిస్వాస్ మాట్లాడుతూ.. తాను ఒకప్పుడు బెంగళూరులో జొమాటో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేశానని వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో నెలకు ₹40,000 సంపాదించేవాడినని, ఆ ఆదాయమే తన కాలేజీ ఫీజులు కట్టడానికి మరియు తర్వాతి కాలంలో కంపెనీని ప్రారంభించడానికి ప్రధాన ఆర్థిక వనరుగా నిలిచిందని చెప్పారు.
సూరజ్ అనుభవం గిగ్ ఎకానమీ (gig jobs) పై ఆధారపడే సామాన్య ప్రజల జీవితాలను వెలుగులోకి తెచ్చింది, ఇది సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చకు దారితీసింది.
డెలివరీ బాయ్ నుండి స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడి వరకు
లింక్డ్ఇన్ (LinkedIn) పోస్ట్లో సూరజ్ బిస్వాస్ తన కథను వివరిస్తూ.. తనకు ఆర్థిక స్వతంత్రం అత్యవసరంగా కావాల్సిన 2020-2021 సమయంలో జొమాటో డెలివరీ ఏజెంట్గా పనిచేశానని తెలిపారు. ఆ డెలివరీల ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతోనే తాను చదువు కొనసాగించగలిగానని, కష్టకాలంలో తనకు తాను అండగా నిలబడ్డానని చెప్పారు.
తనతో పాటు పనిచేసే కొందరు డెలివరీ బాయ్స్, వారు పనిచేసే గంటలు మరియు అనుసరించే వ్యూహాలను బట్టి నెలకు ₹80,000 నుండి ₹90,000 వరకు సంపాదించేవారని సూరజ్ పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు, వలసదారులు మరియు నైపుణ్యం లేని కార్మికులకు ఇటువంటి ప్లాట్ఫారమ్లు ఒక వరం అని, సాంప్రదాయ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేని అవకాశాలను ఇవి కల్పిస్తాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
“ఇది దోపిడీ కాదు, ఒక ఎంపిక”
వేగవంతమైన డెలివరీ మోడల్పై వస్తున్న విమర్శలను సూరజ్ స్పష్టంగా తోసిపుచ్చారు. "గిగ్ వర్క్ అనేది స్వచ్ఛందంగా చేసేది, వెట్టిచాకిరీ కాదు" అని ఆయన అన్నారు. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ల ప్రధాన ప్రయోజనం 'ఫ్లెక్సిబిలిటీ' (వెసులుబాటు) అని పేర్కొన్నారు.
డెలివరీ పార్టనర్లు తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి జొమాటో, స్విగ్గీ, జెప్టో మరియు బ్లింకిట్ వంటి పలు యాప్లలో ఒకేసారి పనిచేస్తారని ఆయన వాదించారు. గిగ్ వర్క్ను నిషేధించాలని లేదా కఠినంగా నియంత్రించాలని కోరే వారు, ఈ వ్యవస్థపై ఆధారపడి బతుకుతున్న వేలాది మంది కార్మికుల జీవనోపాధిని దెబ్బతీస్తారని ఆయన హెచ్చరించారు.
“నాకు సహాయం కావాల్సినప్పుడు జొమాటో అండగా నిలిచింది”
డెలివరీ చేసే సమయంలో తాను ఎదుర్కొన్న ప్రాణాపాయ పరిస్థితులను కూడా సూరజ్ ప్రస్తావించారు. ఒకసారి ఫుడ్ పార్శిల్ లాక్కున్న సంఘటనలో జొమాటో యాజమాన్యం తనకు అండగా నిలిచిందని, అది ఆ ప్లాట్ఫారమ్పై తన నమ్మకాన్ని పెంచిందని చెప్పారు. ఈ వ్యక్తిగత అనుభవం కారణంగానే తాను జొమాటోకు మరియు దాని సీఈఓ దీపిందర్ గోయల్కు బహిరంగంగా మద్దతు ఇస్తున్నానని తెలిపారు.
ఆదాయం, స్వేచ్ఛ మరియు అవకాశం కోసం ఎదురుచూసే వారికి గిగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు గొప్ప సహాయకారి అని, క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలు తెలియని వారు చేసే విమర్శలను అనుమానించాలని ఆయన అన్నారు.
కొనసాగుతున్న చర్చ
సూరజ్ బిస్వాస్ పోస్ట్ ఆన్లైన్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఒకవైపు ఆయన ప్రయాణం స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉందని, గిగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు అవకాశాలను కల్పిస్తాయని చాలా మంది మద్దతు తెలుపుతుండగా; మరోవైపు డెలివరీ పార్టనర్లకు మెరుగైన సామాజిక భద్రత, ఆరోగ్య బీమా మరియు కనీస వేతన రక్షణలు ఉండాలని మరికొందరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
భారతదేశంలో గిగ్ ఎకానమీ వేగంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో, వెసులుబాటు, అవకాశం మరియు కార్మికుల సంక్షేమం మధ్య ఉన్న సంక్లిష్టతను ఈ చర్చ ప్రతిబింబిస్తోంది.