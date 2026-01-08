Happy Sankranti: సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది! మీ బంధుమిత్రులకు పంపాల్సిన హృదయపూర్వక సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ ఉన్నాయి!
మన సంప్రదాయం, పంటల సంబరం మరియు ఆత్మీయ అనుబంధాల కలయికగా.. తెలుగు సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా సంక్రాంతి 2026 వేడుకలను హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలతో జరుపుకోండి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు అప్పుడే మొదలయ్యాయి. పల్లెలు, పట్టణాలు అన్న తేడా లేకుండా అంతటా పండగ సందడి, ఆచారాల పలకరింపులు, వెచ్చని అనుభూతులు వెల్లివిరుస్తున్నాయి. తమ వారిని ఆహ్వానించేందుకు ఇళ్లు ముస్తాబవుతుంటే, మన సంస్కృతికి నిలయాలైన పల్లెటూళ్లు కొత్త శోభను సంతరించుకుంటున్నాయి.
ముంగిట తీర్చిదిద్దే రంగురంగుల రంగవల్లికలు, గొబ్బెమ్మలు, డూడూ బసవన్నల విన్యాసాలు, హరిదాసుల కీర్తనలు, డమరుక నాదాలు, జంగమదేవరల జేగంటలు మరియు పిట్టల దొరల చమత్కారాలు—ఇవన్నీ కలిసి మూడు రోజుల ఈ పెద్ద పండుగను కనులపండువగా మారుస్తున్నాయి.
నోరూరించే పిండివంటలు, కళకళలాడే పచ్చని పొలాలు, ఆనందంతో నిండిన మనసుల సమాహారమే ఈ సంక్రాంతి. ఇది కేవలం పండుగ మాత్రమే కాదు—తెలుగు సంస్కృతికి, కుటుంబ అనుబంధాలకు మరియు ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరాలకు అద్దం పట్టే అద్భుత వేడుక.
ఈ మకర సంక్రాంతి 2026 సందర్భంగా, మీ కుటుంబ సభ్యులకు, బంధుమిత్రులకు మరియు శ్రేయోభిలాషులకు పంచుకోవాల్సిన కొన్ని వెచ్చని శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
మకర సంక్రాంతి 2026 హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు
సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు!
- చెరకు గడలోని తీపి, పాలలోని స్వచ్ఛత, పతంగుల రంగురంగుల సందడి మీ జీవితంలో సుఖసంతోషాలను, ఐశ్వర్యాన్ని నింపాలని కోరుకుంటూ..సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు
- మామిడి ఆకుల తోరణాలు, పసుపు కుంకుమల వర్ణాలు, ముత్యాల ముగ్గులు, అందమైన అలంకరణల మధ్య.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు.
- భోగి మంటల వెలుగులతో, సిరిసంపదల ఆశీస్సులతో, మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు మకర సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు.
- మన తెలుగు సంస్కృతిని గర్వంగా జరుపుకుందాం, మన గొప్ప వారసత్వాన్ని కాపాడుకుందాం, ప్రేమను, ఆనందాన్ని పంచుదాం. అందరికీ సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు!
- చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తున్నాయా? చలి ఉదయాన భోగి మంటలు, కొత్త బట్టల సందడి, ఎన్నో తీపి క్షణాలు... ఆ మధుర జ్ఞాపకాలతో కూడిన సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు.
- ఇంటి ముందరి రంగవల్లికలు, ఊరిలోని పచ్చని పొలాలు, ప్రియమైన వారితో హృదయపూర్వక వేడుకలు— అందరికీ సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు!
- ఈ సంక్రాంతి మీ జీవితంలో భోగి ద్వారా కొత్త కాంతిని, ప్రతి మనసులో శాంతిని, ప్రతి ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపాలని కోరుకుంటూ.. సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు!
- ప్రకృతి పరచిన మంచు తెరలు, పచ్చని కొండల అందాలు, పండుగ తెచ్చిన మందహాసం— ఇవే సంక్రాంతి అసలైన రంగులు. అందరికీ సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు.
- నెగటివిటీని దహించే పవిత్ర భోగి మంటలు, మకర జ్యోతి కాంతులు, ఆశల వెలుగులు— ఇదే సంక్రాంతి స్ఫూర్తి. మీకు, మీ ప్రియమైన వారికి సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు.