ఈ-కామర్స్ దిగ్గజాలకు భారీ షాక్: అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మెటాపై రూ. 10 లక్షల జరిమానా!
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థలైన అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మీషో మరియు సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా (Meta) లపై సెంట్రల్ కన్జూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ (CCPA) కఠిన చర్యలు తీసుకుంది.
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థలైన అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మీషో మరియు సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా (Meta) లపై సెంట్రల్ కన్జూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ (CCPA) కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాకీ-టాకీల విక్రయాలను అనుమతించినందుకు గాను, ఒక్కో కంపెనీకి రూ. 10 లక్షల చొప్పున జరిమానా విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
విషయం ఏమిటంటే?
భారతదేశంలో వాకీ-టాకీల (Walkie-Talkies) విక్రయాలు మరియు వినియోగానికి సంబంధించి కఠినమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి. టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం (DoT) నుండి సరైన లైసెన్స్ మరియు అనుమతులు లేకుండా వీటిని విక్రయించడం చట్టవిరుద్ధం. అయితే, ఈ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లు నిబంధనలు పాటించకుండా వాకీ-టాకీలను తమ వెబ్సైట్లలో విక్రయానికి ఉంచినట్లు CCPA గుర్తించింది.
కన్జూమర్ అథారిటీ సీరియస్
వినియోగదారుల హక్కులను కాలరాయడంతో పాటు, భద్రతా ప్రమాణాలను ఉల్లంఘించినందుకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు అథారిటీ పేర్కొంది. కేవలం జరిమానా విధించడమే కాకుండా, సదరు కంపెనీలు తమ ప్లాట్ఫారమ్ల నుండి చట్టవిరుద్ధమైన వాకీ-టాకీ లిస్టింగ్లను వెంటనే తొలగించాలని మరియు భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చూడాలని హెచ్చరించింది.
దేశ భద్రత దృష్ట్యా వైర్లెస్ పరికరాల విక్రయాల్లో పారదర్శకత ఉండాలని, ఈ-కామర్స్ కంపెనీలు తమ బాధ్యతను నిర్వర్తించడంలో విఫలమయ్యాయని CCPA స్పష్టం చేసింది.