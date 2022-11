ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో కీలక పరిణామం.. అప్రూవర్‌గా మారిన నిందితుడు దినేష్ అరోరా

Dinesh Arora: ఢిల్లీ ఎక్సైజ్‌ పాలసీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. నిందితుడు దినేష్‌ అరోరా అప్రూవర్‌గా మారారు. దీంతో దినేష్‌ అరోరాను సాక్షిగా పరిగణించాలంటూ కోర్టులో సీబీఐ పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది. ఈ పిటిషన్‌ను ఇవాళ కోర్టు విచారించనుంది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో పలువురిని సీబీఐ, ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.