Budget 2026: రూ. 15 లక్షల వరకు పన్ను ఉండదా? వేతన జీవులకు భారీ ఊరట!

Budget 2026: రూ. 15 లక్షల వరకు పన్ను ఉండదా? వేతన జీవులకు భారీ ఊరట!
Highlights

బడ్జెట్ 2026 అప్‌డేట్: రూ. 15 లక్షల వరకు ఆదాయంపై నో ట్యాక్స్? సెక్షన్ 87A రిబేటు పెంపుతో మధ్యతరగతికి భారీ ఊరట. ఫిబ్రవరి 1న నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రకటన.

కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్ 2026-27లో మధ్యతరగతి పన్ను చెల్లింపుదారులకు భారీ ఊరట కలిగించే ప్రతిపాదనలు సిద్ధమవుతున్నాయి. కొత్త పన్ను విధానంలో (New Tax Regime) కీలక మార్పులు ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.

ఏమిటా మార్పులు?

సెక్షన్ 87A కింద భారీ రిబేటు: ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 87A కింద ఇచ్చే పన్ను రిబేటును గణనీయంగా పెంచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ రిబేటు గనుక రూ. 1.5 లక్షలకు చేరితే, పన్ను చెల్లింపుదారులపై భారం భారీగా తగ్గుతుంది.

రూ. 15 లక్షల వరకు నో ట్యాక్స్?: గత బడ్జెట్ (2025)లో రూ. 12 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారికి పన్ను రహితంగా మార్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి ఆ పరిమితిని రూ. 15 లక్షల వరకు పెంచే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం 2025: దశాబ్దాల కాలం నాటి 1961 ఆదాయపు పన్ను చట్టం స్థానంలో ఏప్రిల్ 1, 2025 నుండి కొత్త చట్టం అమలులోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో పన్ను స్లాబ్‌లలో కూడా భారీ మార్పులు ఉండవచ్చు.

గత బడ్జెట్ (2025) హైలైట్స్:

మనం ఒకసారి గతేడాది ఇచ్చిన రాయితీలను గమనిస్తే:

స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ పరిమితిని రూ. 4 లక్షలకు పెంచడం.

జీతం పొందే వ్యక్తులకు అదనంగా రూ. 75,000 వరకు ఊరట.

మొత్తంగా రూ. 12 లక్షల వార్షిక ఆదాయం వరకు పన్ను లేకుండా సర్దుబాటు చేయడం.

ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఏమిటి?

పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) దృష్ట్యా సామాన్యుడి చేతిలో ఎక్కువ డబ్బు ఉండేలా చూడటమే ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రజల దగ్గర నగదు లభ్యత పెరిగితే, మార్కెట్‌లో వస్తువుల కొనుగోలు (Demand) పెరిగి, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత వేగంగా పుంజుకుంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ముఖ్య గమనిక: ఇవి ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం అంచనాలు మాత్రమే. ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటనతో దీనిపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది.

