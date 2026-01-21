Union Budget 2026: ఉమ్మడి పన్ను విధానంతో పన్ను మినహాయింపు పరిమితి పెరుగుతుందా? మధ్యతరగతికి నిజంగా ఊరట దొరుకుతుందా?
2026 బడ్జెట్లో వివాహిత జంటల కోసం ఉమ్మడి పన్ను విధానం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది పన్ను భారాన్ని తగ్గించి, మినహాయింపులు పెంచడం ద్వారా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు భారీగా డబ్బు ఆదా చేస్తుంది.
ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలాగే, 2026 కేంద్ర బడ్జెట్ పట్ల కూడా భారతదేశవ్యాప్తంగా అంచనాలు, ఆసక్తి నెలకొన్నాయి. వేతన జీవుల నుండి చిన్న వ్యాపారుల వరకు అందరి మనసులో మెదిలే మొదటి ప్రశ్న: "నా పన్నులు తగ్గుతాయా? నా ఆదాయం పెరుగుతుందా?" అనేది. అయితే, 2026 బడ్జెట్లో వివాహిత జంటలను సంతోషపెట్టే ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రతిపాదన ఉంది, అదే 'ఉమ్మడి పన్ను విధానం' (Joint Taxation). ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదన ఆమోదం పొందితే, ఇది భారతదేశ పన్ను వ్యవస్థ రూపురేఖలను మార్చడమే కాకుండా లక్షలాది కుటుంబాలకు ఊరటనిస్తుంది.
ప్రస్తుతం దంపతులు ఎదుర్కొంటున్న పన్ను సమస్య
ప్రస్తుత భారత పన్ను చట్టాల ప్రకారం, ఒకే ఇంట్లో ఉండేవారినైనా సరే విడివిడి వ్యక్తులుగానే పరిగణిస్తారు. వారి సంపాదనపై వ్యక్తిగతంగా పన్ను విధిస్తారు. దీనివల్ల ఒక సమస్య ఉంది: భర్త మాత్రమే సంపాదిస్తూ, భార్య గృహిణిగా ఉన్న కుటుంబాలలో భార్యకు వచ్చే పన్ను మినహాయింపులు వృథా అవుతాయి. అదే సమయంలో భర్త ఆదాయం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అతను అధిక పన్ను స్లాబ్లోకి వెళ్లి, ఆ కుటుంబంపై పన్ను భారం పెరుగుతుంది.
ఉమ్మడి పన్ను విధానం అంటే ఏమిటి?
ఇది ఒక వినూత్న వ్యవస్థ. దీని కింద భార్యాభర్తలు కలిసి ఉమ్మడిగా పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేయవచ్చు. అంటే ఆ కుటుంబాన్ని ఒకే యూనిట్గా పరిగణించి పన్ను లెక్కిస్తారు.
- నిబంధన కాదు: ఇది కేవలం ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే. ఆర్థికంగా లాభం ఉందనుకుంటేనే దంపతులు దీనిని ఎంచుకోవచ్చు.
- స్వేచ్ఛ: పాత పద్ధతిలోనే విడివిడిగా పన్ను చెల్లించాలనుకునే వారు అలాగే కొనసాగవచ్చు.
దంపతులకు కలిగే ప్రయోజనాలు
ఒక్కరు మాత్రమే సంపాదించే కుటుంబాలకు దీనివల్ల భారీగా పన్ను ఆదా అవుతుంది:
- ప్రాథమిక మినహాయింపు పెరుగుదల: ప్రస్తుతం ఒక్కొక్కరికి ₹4 లక్షల వరకు మినహాయింపు ఉండగా, ఉమ్మడి విధానంలో అది కుటుంబానికి ₹8 లక్షలకు చేరుతుంది.
- మెరుగైన పన్ను స్లాబ్లు: ప్రస్తుతం ₹24 లక్షల పైబడిన ఆదాయంపై 30% పన్ను విధిస్తున్నారు. ఉమ్మడి విధానంలో ₹48 లక్షల వరకు తక్కువ పన్ను రేటు వర్తించే అవకాశం ఉంది.
- మినహాయింపుల గరిష్ట వినియోగం: హోమ్ లోన్ వడ్డీ, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు మరియు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్లను ఇద్దరికీ కలిపి సమర్థవంతంగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
- సర్ఛార్జ్ మినహాయింపు: ప్రస్తుతం ₹50 లక్షల ఆదాయం దాటితే సర్ఛార్జ్ పడుతుంది. ఉమ్మడి ఫైలింగ్లో ఈ పరిమితిని ₹75 లక్షలకు పెంచే అవకాశం ఉంది.
ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు
అమెరికా, జర్మనీ వంటి దేశాల్లో ఈ ఉమ్మడి పన్ను విధానం ఇప్పటికే అమలులో ఉంది. భారతదేశంలో కూడా ఈ సంస్కరణ తీసుకురావాలని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) చాలా కాలంగా కోరుతోంది. ఫిబ్రవరి 1, 2026న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ ఈ కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది.
ముగింపు
మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఉమ్మడి పన్ను విధానం అంటే.. చేతిలో మరింత డబ్బు మిగలడం మరియు ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గడం. 2026 బడ్జెట్ పన్ను వ్యవస్థను 'కుటుంబ అనుకూల' వ్యవస్థగా మార్చబోతోంది. దీనివల్ల మీ సంపాదన కేవలం ఒక వ్యక్తి కోసం కాకుండా, మొత్తం కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగపడుతుంది.
మరిన్ని వివరాల కోసం ఆదాయపు పన్ను ఇండియా( Income Tax India )అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.