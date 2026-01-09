BMC Elections 2026: జనవరి 15న పబ్లిక్ హాలిడే.. ఆ 29 నగరాల్లో అన్నీ బంద్! ఎందుకో తెలుసా?
మహారాష్ట్రలోని 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల దృష్ట్యా జనవరి 15న ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. ముంబై (BMC) సహా ఏయే నగరాల్లో ఈ సెలవు వర్తిస్తుందో, ఏ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మహారాష్ట్రలో అతిపెద్ద ఎన్నికల సమరానికి రంగం సిద్ధమైంది. బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) సహా రాష్ట్రంలోని 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు జనవరి 15న పోలింగ్ జరగనుంది. ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించేందుకు మహారాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆ రోజున బహిరంగ సెలవు (Public Holiday) ప్రకటించింది.
ఎక్కడెక్కడ సెలవు ఉంటుంది?
ఎన్నికలు జరుగుతున్న 29 నగరపాలక సంస్థల పరిధిలో ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది. ముంబై, పుణే, నాసిక్, నాగ్పూర్ వంటి ప్రధాన నగరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
జనవరి 15న ఏవి మూసివేస్తారు?
ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు: అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, పాక్షిక ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు.
బ్యాంకులు: నిగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ కింద బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థలకు సెలవు.
విద్యా సంస్థలు: పాఠశాలలు, కళాశాలలు మరియు ఇతర విద్యా సంస్థలు.
ప్రైవేట్ సంస్థలు: ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా తమ ఉద్యోగులకు ఓటు వేసేందుకు వీలుగా సెలవు లేదా పని గంటల్లో సడలింపు ఇవ్వాలని ఆదేశాలు ఉన్నాయి.
ఏవి తెరిచి ఉంటాయి? (అత్యవసర సేవలు):
ఆసుపత్రులు: మెడికల్ సేవలు, క్లినిక్లు మరియు ఫార్మసీలు యధావిధిగా పనిచేస్తాయి.
రవాణా: ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకోవడానికి వీలుగా బస్సులు, మెట్రో మరియు ఇతర ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
నిత్యావసరాలు: పాలు, కూరగాయలు మరియు ఇతర నిత్యావసర దుకాణాలు తెరిచే ఉంటాయి.
ఎన్నికల ఏర్పాట్లు..
ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ఇప్పటికే ఈవీఎంలను (EVMs) సిద్ధం చేసినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ దినేష్ వాగ్మారే తెలిపారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు మరియు గర్భిణీ స్త్రీలకు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు (ర్యాంప్లు, వీల్చైర్లు) చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ముఖ్య గమనిక: జనవరి 13వ తేదీ సాయంత్రం 5:30 గంటలతో ఎన్నికల ప్రచారం ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత ఎలాంటి ప్రకటనలు లేదా ప్రచార కార్యక్రమాలకు అనుమతి ఉండదు.