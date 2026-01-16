BJP New President: భాజపా కొత్త అధ్యక్షుడి ఎన్నికకు ముహూర్తం ఖరారు: జనవరి 20న నూతన సారథి ప్రకటన!
BJP New President: భారతీయ జనతా పార్టీ నూతన జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎంపిక ప్రక్రియ షురూ అయింది.
BJP New President: భారతీయ జనతా పార్టీ నూతన జాతీయ అధ్యక్షుడి ఎంపిక ప్రక్రియ షురూ అయింది. గత కొంతకాలంగా ఉత్కంఠ రేపుతున్న అధ్యక్ష పదవికి సంబంధించి ఎన్నికల షెడ్యూల్ను పార్టీ రిటర్నింగ్ అధికారి కె.లక్ష్మణ్ విడుదల చేశారు. ఈ ప్రక్రియ అంతా ఢిల్లీలోని భాజపా ప్రధాన కార్యాలయంలో జరగనుంది.
ఎన్నికల షెడ్యూల్ వివరాలు:
పార్టీ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం ఎన్నికల సరళి ఇలా ఉండబోతోంది:
జనవరి 19: మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ.
పరిశీలన: నామినేషన్ల దాఖలు అనంతరం వెంటనే వాటిని పరిశీలిస్తారు.
ఉపసంహరణ: అదే రోజు సాయంత్రం 5 నుంచి 6 గంటల మధ్య నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుంది.
జనవరి 20: అవసరమైతే పోలింగ్ నిర్వహించి, అదే రోజు కొత్త అధ్యక్షుడి పేరును అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు.
రేసులో నితిన్ నబీన్.. ఏకగ్రీవమేనా?
ప్రస్తుతం భాజపా కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా ఉన్న నితిన్ నబీన్ (45) పేరు అధ్యక్ష పదవికి ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. యువ నాయకత్వానికి పెద్దపీట వేయాలన్న అధిష్ఠానం ఆలోచనలో భాగంగా ఆయన్నే అధ్యక్షుడిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
ఎవరీ నితిన్ నబీన్?
బిహార్కు చెందిన నితిన్ నబీన్ సిన్హాకు బలమైన ఆరెస్సెస్ (RSS) నేపథ్యం ఉంది.
గతేడాది బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బాంకీపుర్ నియోజకవర్గం నుంచి వరుసగా నాలుగోసారి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు.
కాయస్థ సామాజికవర్గానికి చెందిన ఈయన, గతేడాది డిసెంబర్లో పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా నియమితులై అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
బిహార్ నుంచి జాతీయ స్థాయిలో పార్టీ సారథ్య పగ్గాలు చేపట్టబోతున్న తొలి నేతగా ఆయన రికార్డు సృష్టించనున్నారు.
ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియతో జేపీ నడ్డా వారసుడు ఎవరనే ఉత్కంఠకు తెరపడనుంది.