BJP: బీజేపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా నితిన్‌ నబీన్‌ 

BJP: దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న రాజ్యసభ స్థానాల భర్తీకి భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) సన్నద్ధమైంది. మంగళవారం 9 మంది అభ్యర్థులతో కూడిన అధికారిక జాబితాను బీజేపీ అధిష్టానం విడుదల చేసింది. బిహార్, ఒడిశా, అసోం, ఛత్తీస్‌గఢ్ మరియు పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల నుంచి సామాజిక సమీకరణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది.

రాష్ట్రాల వారీగా అభ్యర్థుల జాబితా:

బీజేపీ ప్రకటించిన తాజా జాబితాలో ప్రముఖ నేతలకు చోటు దక్కింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

బిహార్: ఇక్కడి నుంచి ఇద్దరికి అవకాశం దక్కింది. బీజేపీ జాతీయ నేత నితిన్ నబీన్ మరియు శివేష్ కుమార్ రాజ్యసభ బరిలో నిలవనున్నారు.

ఒడిశా: ఒడిశా మాజీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు మన్మోహన్ సామల్ తో పాటు సుజిత్ కుమార్ కు పార్టీ అధిష్టానం మొగ్గు చూపింది.

అసోం: ఈశాన్య రాష్ట్రం అసోం నుంచి తేరాష్ గోవాలా మరియు జోగెన్ మోహన్ లను అభ్యర్థులుగా ప్రకటించారు.

ఛత్తీస్‌గఢ్: ఇక్కడి నుంచి లక్ష్మి వర్మ మరియు హర్యానాకు చెందిన సంజయ్ భాటియా కు అవకాశం కల్పించడం గమనార్హం.

పశ్చిమ బెంగాల్: బెంగాల్ నుంచి సీనియర్ నేత రాహుల్ సిన్హా రాజ్యసభకు ఎంపికయ్యారు.

వచ్చే ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాష్ట్రాల్లో పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసిన నేతలకు, సామాజిక వర్గాల వారీగా ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఈ ఎంపిక జరిగినట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఒడిశా, బిహార్ వంటి రాష్ట్రాల్లో బలమైన నేతలను పెద్దల సభకు పంపడం ద్వారా ఆయా రాష్ట్రాల్లో పట్టు సాధించాలని బీజేపీ యోచిస్తోంది. త్వరలోనే వీరంతా సంబంధిత రాష్ట్రాల రిటర్నింగ్ అధికారుల వద్ద తమ నామినేషన్లను దాఖలు చేయనున్నారు.

