Bihar Results: బిహార్లో ఎన్డీయే సునామీ: 170కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యం
Bihar Results: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో ఎన్డీయే (NDA) కూటమి అంచనాలకు మించి దూసుకుపోతోంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు తగ్గట్టే ఫలితాల సరళి కనిపిస్తుండటంతో, ఎన్డీయే కూటమి మరోసారి అధికారాన్ని దక్కించుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
మ్యాజిక్ ఫిగర్ను దాటి: ప్రస్తుతం వెలువడుతున్న ఫలితాల ప్రకారం, మొత్తం 243 స్థానాలకు గాను, ఎన్డీయే కూటమి మ్యాజిక్ ఫిగర్ (122) ను దాటేసి, ఏకంగా 175 స్థానాల్లో స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.
మహాగఠ్బంధన్ వెనుకబాటు: ప్రధాన ప్రతిపక్ష కూటమి అయిన మహాగఠ్బంధన్ (Grand Alliance) కేవలం 66 స్థానాల్లో మాత్రమే ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.
కూటమిలోని పార్టీల బలం
ఎన్డీయేలో భాగస్వామ్య పార్టీలు బలంగా పుంజుకున్నాయి:
జేడీయూ (JDU) & భాజపా (BJP): కూటమిలోని కీలక పార్టీలైన జేడీయూ, భాజపా చెరో 70కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి.
జేడీయూ హవా: కూటమిలో ప్రధాన పార్టీగా ఉన్న జేడీయూ ఏకంగా భాజపాను మించి హవా చూపిస్తూ ఎక్కువ స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది.
మహాగఠ్బంధన్లో కీలకమైన ఆర్జేడీ (RJD) పార్టీ కేవలం 48 సీట్లలో మాత్రమే ముందంజలో ఉంది. ఫలితాలు ఇదే విధంగా కొనసాగితే, బిహార్లో ఎన్డీయే కూటమి తిరుగులేని విజయాన్ని నమోదు చేయనుంది.