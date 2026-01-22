Vande Bharat: రైల్వే ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. 4500 కొత్త వందే భారత్ రైళ్లు! టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసిన కేంద్రం.
భారత రైల్వే శాఖ వందే భారత్ రైళ్లపై కీలక ప్రకటన చేసింది. 2030 నాటికి 800, 2047 నాటికి 4500 రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. స్లీపర్ కోచ్లు, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో రానున్న ఈ రైళ్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
దేశీయ రైల్వే ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోనుంది. సెమీ హైస్పీడ్ రైలు 'వందే భారత్' (Vande Bharat) విజయవంతం కావడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంది. సాధారణ రైళ్ల స్థానంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కలిగిన వందే భారత్ రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు రైల్వే శాఖ మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది.
2047 నాటికి వేల సంఖ్యలో రైళ్లు!
రైల్వే శాఖ వెల్లడించిన తాజా అప్డేట్ ప్రకారం, వందే భారత్ నెట్వర్క్ను దేశవ్యాప్తంగా అట్టడుగు ప్రాంతాల వరకు విస్తరించనున్నారు.
2030 నాటికి: దేశవ్యాప్తంగా 800 వందే భారత్ రైళ్లను అందుబాటులోకి తేవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
2047 నాటికి: భారత్కు స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 100 ఏళ్లు పూర్తయ్యే నాటికి (వికసిత్ భారత్), ఈ సంఖ్యను ఏకంగా 4,500 కు పెంచాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
వచ్చేవి వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లే!
ప్రస్తుతం నడుస్తున్న చైర్ కార్ వేరియంట్లే కాకుండా, సుదూర ప్రాంతాల ప్రయాణికుల కోసం 'వందే భారత్ స్లీపర్' (Sleeper) రైళ్లను పెద్ద ఎత్తున పట్టాలెక్కించనున్నారు.
పాత సంప్రదాయ రైళ్ల స్థానంలో మెరుగైన వేగం, అత్యాధునిక భద్రతా ప్రమాణాలతో కూడిన ఈ సెమీ హైస్పీడ్ రైళ్లు రానున్నాయి.
సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను ఆధునీకరించడం ద్వారా రైళ్ల వేగాన్ని మరింత పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
విశ్వగురువుగా భారత్.. మేక్ ఇన్ ఇండియాకు బూస్ట్!
రైళ్ల తయారీలో చైనా, స్పెయిన్ వంటి దేశాలను మించి భారత్ ఎదగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఉపాధి కల్పన: ఈ భారీ ప్రాజెక్టు ద్వారా దేశంలో లక్షలాది మందికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
మేక్ ఇన్ ఇండియా: స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారవుతున్న ఈ రైళ్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్ ప్రతిష్టను పెంచనున్నాయి.
నెక్స్ట్ జనరేషన్: ఇప్పటికే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వందే భారత్ రైళ్ల డిజైన్లపై కూడా రైల్వే శాఖ దృష్టి సారించింది.