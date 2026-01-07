  • Menu
Big Relief in Telangana High Court: ప్రభాస్, చిరంజీవి చిత్రాల టికెట్ ధరల పెంపునకు లైన్ క్లియర్!

Big Relief in Telangana High Court: ప్రభాస్, చిరంజీవి చిత్రాల టికెట్ ధరల పెంపునకు లైన్ క్లియర్!
Highlights

తెలంగాణ హైకోర్టు తాజా ఆదేశాలతో ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్', చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాల టికెట్ ధరల పెంపునకు మార్గం సుగమమైంది. పాత ఆంక్షలు ఈ సినిమాలకు వర్తించవని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలవుతున్న 'ది రాజా సాబ్', 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రాల నిర్మాతలకు తెలంగాణ హైకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. టికెట్ ధరల పెంపు, స్పెషల్ షోల నిర్వహణపై ఉన్న న్యాయపరమైన అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి.

హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇవే:

పరిమితం: టికెట్ ధరలు పెంచకూడదంటూ గతంలో సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు అన్ని సినిమాలకు వర్తించవని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఆ ఆంక్షలు కేవలం ‘పుష్ప 2’, ‘ఓజీ’, ‘గేమ్ ఛేంజర్’, ‘అఖండ 2’ చిత్రాలకు మాత్రమే పరిమితమని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది.

దరఖాస్తుకు అవకాశం: ఈ నిర్ణయంతో రాజా సాబ్, మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రాల నిర్మాతలు టికెట్ రేట్ల పెంపు మరియు ప్రీమియర్ షోల అనుమతుల కోసం ప్రభుత్వం వద్ద మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు కలిగింది.

నిర్మాతల వాదన: భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు సాధారణ ధరలు ఉంటే పెట్టుబడి రాబట్టడం కష్టమని నిర్మాతలు వేసిన అప్పీలును కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది.

బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి షురూ!

హైకోర్టు తీర్పుతో సంక్రాంతి సినిమాల బిజినెస్‌పై సానుకూల ప్రభావం పడనుంది.

ది రాజా సాబ్: మారుతి-ప్రభాస్ కాంబోలో వస్తున్న ఈ సినిమా జనవరి 9న విడుదల కానుంది. కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో బుధవారం (నేడు) నుండే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

మన శంకర వరప్రసాద్ గారు: మెగాస్టార్ చిరంజీవి-అనిల్ రావిపూడి చిత్రం జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ:

టికెట్ ధరలపై క్లారిటీ రావడంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ పైనే ఉంది. అదనపు షోలు మరియు ధరల పెంపునకు ప్రభుత్వం కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే, ఈ సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల సునామీ ఖాయమని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

