Big Relief for Senior Citizens: కేంద్రం కీలక నిర్ణయాలు.. ఆరోగ్యం, ప్రయాణం, పన్నుల్లో భారీ ఊరట!
Highlights

దేశంలోని 60 ఏళ్లు పైబడిన కోట్లాది మంది వృద్ధులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా, గౌరవప్రదమైన జీవనం సాగించేలా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పలు కీలక సంస్కరణలను ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు మీకోసం..

భారతదేశంలో పెరుగుతున్న వృద్ధుల జనాభాను దృష్టిలో ఉంచుకుని, "గౌరవప్రదమైన వృద్ధాప్యం" (Dignified Ageing) లక్ష్యంగా కేంద్రం సరికొత్త పాలసీలను సిద్ధం చేసింది. ఆరోగ్యం, ఆదాయపు పన్ను, పొదుపు పథకాలు మరియు రైల్వే ప్రయాణాల్లో వృద్ధులకు మేలు చేసేలా ఈ మార్పులు ఉండబోతున్నాయి.

1. ఆయుష్మాన్ భారత్: ₹10 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం!

వృద్ధాప్యంలో ప్రధాన సమస్య ఆరోగ్య ఖర్చులు. దీనిని పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం భారీ నిర్ణయం తీసుకుంది.

  • కవరేజ్ పెంపు: ప్రస్తుతం ఉన్న ₹5 లక్షల ఉచిత వైద్య బీమాను ₹10 లక్షల వరకు పెంచే ప్రతిపాదన ఉంది.
  • అందరికీ వర్తింపు: ఆదాయ పరిమితితో సంబంధం లేకుండా 70 ఏళ్లు పైబడిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఆయుష్మాన్ భారత్ సదుపాయం కల్పించనున్నారు.
  • కీలక జబ్బులకు చికిత్స: క్యాన్సర్, కిడ్నీ మరియు గుండె సంబంధిత దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు నగదు రహిత చికిత్స (Cashless Treatment) లభిస్తుంది.

2. ఆదాయపు పన్ను (Income Tax) లో భారీ మినహాయింపు

పెన్షన్ మరియు వడ్డీలపై ఆధారపడే వారికి పన్ను భారం తగ్గించేలా మార్పులు రాబోతున్నాయి.

  • మినహాయింపు పరిమితి: ప్రస్తుతం ₹3 లక్షల వరకు ఉన్న ప్రాథమిక పన్ను మినహాయింపును ₹10 లక్షల వరకు పెంచే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.
  • ఆరోగ్య బీమాపై రాయితీ: సెక్షన్ 80D కింద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం మినహాయింపును ₹25,000 నుంచి ₹1 లక్షకు పెంచే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వృద్ధులు తక్కువ ఖర్చుతోనే మెరుగైన బీమా పొందవచ్చు.

3. రైల్వే ప్రయాణాల్లో రాయితీలు (Railway Concessions) పునరుద్ధరణ

కరోనా సమయంలో నిలిపివేసిన రైల్వే రాయితీలను మళ్ళీ ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.

  • పురుషులకు 40%, మహిళలకు 50% వరకు టికెట్ ధరలో రాయితీ లభించే అవకాశం ఉంది.
  • దీనివల్ల తీర్థయాత్రలు, కుటుంబ సందర్శనలు మరియు వైద్య పరీక్షల కోసం ప్రయాణించే వృద్ధులకు ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది.

4. పొదుపు పథకాలపై అధిక వడ్డీ (SCSS)

సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS)ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చబోతున్నారు.

  • వడ్డీ రేటు పెంపు: ప్రస్తుతం సుమారు 8.2% ఉన్న వడ్డీ రేటును ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.
  • ఇది ఫిక్స్‌డ్ ఇన్‌కమ్ కోరుకునే రిటైర్డ్ వ్యక్తులకు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది.

ముగింపు: ఈ నిర్ణయాల వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు

కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు కేవలం ఆర్థిక వెసులుబాటు మాత్రమే కాదు, వృద్ధుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరియు స్వతంత్రంగా జీవించే ధైర్యాన్ని నింపుతాయి. ఈ సంస్కరణలు త్వరలోనే దేశవ్యాప్తంగా అమలులోకి రానున్నాయి.

