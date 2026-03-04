Techie Suicide: వంట విషయంలో అత్తతో గొడవ.. టెక్కీ కోడలు ఆత్మహత్య..
Techie Suicide: సిలికాన్ సిటీలో ఒక చిన్న గృహకలహం పెను విషాదాన్ని నింపింది. కూర చేసే విషయంలో అత్తతో తలెత్తిన మనస్పర్థలు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ప్రాణం తీసేలా చేశాయి. ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం 'డెల్' (Dell) మాజీ ఉద్యోగిని సుష్మ (35) ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడటం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. సుష్మకు ఐదేళ్ల క్రితం పునీత్ కుమార్తో వివాహం జరిగింది. వీరికి నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. బెంగళూరులో నివాసం ఉంటున్న ఈ దంపతుల మధ్య గత కొంతకాలంగా చిన్న చిన్న విషయాల్లో విభేదాలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మంగళవారం వంట చేసే విషయంలో సుష్మకు, ఆమె అత్త కల్పనకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.
వంట చేయనివ్వడం లేదని మనస్తాపం
తన్ను వంట గదిలోకి రానివ్వడం లేదని, వంట చేసేందుకు అనుమతించకుండా అత్త తనను మానసిక వేధింపులకు గురిచేస్తోందని సుష్మ తీవ్ర మనోవేదనకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే మనస్తాపానికి గురైన ఆమె, ఇంట్లోనే ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.
అత్తింటి వేధింపులే కారణం: కుటుంబ సభ్యుల ఆరోపణ
సుష్మ ఆత్మహత్య వార్త తెలిసిన వెంటనే ఆమె పుట్టింటి వారు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అత్తింటి వారు నిత్యం పెడుతున్న వేధింపుల వల్లే తమ కుమార్తె ప్రాణాలు కోల్పోయిందని వారు ఫిర్యాదు చేశారు.
"కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణ అనంతరం సుష్మ భర్త పునీత్ కుమార్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కోడలి మృతి తర్వాత అత్త కల్పన పరారీలో ఉండటంతో ఆమె కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశాం." - పోలీసుల ప్రకటన
ప్రస్తుతం ఈ కేసు బెంగళూరు పోలీసుల విచారణలో ఉంది. ఒక ఉన్నత విద్యావంతురాలు ఇలాంటి చిన్న కారణంతో ప్రాణాలు తీసుకోవడం అందరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.