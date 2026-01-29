Ajit Pawar Plane Crash: బారామతి విమాన ప్రమాదం.. వెలుగులోకి పైలట్ ఆఖరి మాటలు.. బ్లాక్ బాక్స్లో షాకింగ్ వివరాలు!
Ajit Pawar Plane Crash: మహారాష్ట్రలోని బారామతిలో సంభవించిన ఘోర విమాన ప్రమాదం (Ajit Pawar Plane Crash) దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన వివరాలు ప్రతి ఒక్కరినీ కలిచివేస్తున్నాయి. విమానం కూలిపోవడానికి సరిగ్గా కొన్ని సెకన్ల ముందు పైలట్లు ప్రమాదాన్ని గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది.
కాక్పిట్లో చివరి మాటలు:
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) ప్రతినిధి వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం.. ప్రమాదం తప్పదని తెలిసిన ఆఖరి క్షణంలో పైలట్ ‘ఓహ్ షి’ (Oh Sh**) అంటూ ఆందోళనగా పలికిన మాటలు రికార్డయ్యాయి. అప్పటికే పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో విమానం క్షణాల్లో కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో విమానంలో ఉన్న వారంతా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
దర్యాప్తులో కీలకంగా బ్లాక్ బాక్స్:
విమాన ప్రమాద దర్యాప్తు బ్యూరో (AAIB) ఈ ఘటనపై లోతైన విచారణ జరుపుతోంది. ఇందులో భాగంగా స్వాధీనం చేసుకున్న **'బ్లాక్ బాక్స్' (Flight Recorder)**ను నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఫ్లైట్ రికార్డర్: విమానం ఎత్తు, వేగం వంటి సాంకేతిక వివరాలను రికార్డ్ చేస్తుంది.
కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్: ప్రమాదానికి ముందు పైలట్ల మధ్య జరిగిన సంభాషణలు, కాక్పిట్లో వినిపించిన శబ్దాలను ఇది నిక్షిప్తం చేస్తుంది.
ఈ బ్లాక్ బాక్స్ డేటా ఆధారంగానే ఇంజిన్ వైఫల్యమా లేక వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల ప్రమాదం జరిగిందా? అన్న కోణంలో అధికారులు తుది నివేదికను సిద్ధం చేయనున్నారు.