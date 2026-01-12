Bank Holidays Today: ఆ రాష్ట్రంలో హాలిడే.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎప్పుడంటే? జనవరి నెల బ్యాంక్ సెలవుల ఫుల్ లిస్ట్!
జనవరి 12న స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. అలాగే సంక్రాంతి, రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా జనవరి నెలలో బ్యాంక్ సెలవుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రతి నెలా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) బ్యాంక్ సెలవుల క్యాలెండర్ను విడుదల చేస్తుంది. దీని ప్రకారం జనవరి 12 (సోమవారం) నాడు దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక గురువు స్వామి వివేకానంద జయంతిని పురస్కరించుకుని ఈ సెలవు ప్రకటించారు.
నేడు (జనవరి 12) ఎక్కడ సెలవు?
స్వామి వివేకానంద 164వ జయంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్లో నేడు బ్యాంకులన్నీ మూసి ఉంటాయి. ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ వంటి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులన్నీ అక్కడ పనిచేయవు. అయితే ఇది ప్రాంతీయ సెలవు మాత్రమే. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి.
సంక్రాంతి సెలవులు ఎప్పుడెప్పుడు?
పండుగ సీజన్ కావడంతో ఈ వారం వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకుల షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది:
జనవరి 14 (బుధవారం): మకర సంక్రాంతి/మాఘ బిహు సందర్భంగా గుజరాత్, ఒడిశా, అస్సాంలలో సెలవు.
జనవరి 15 (గురువారం): మకర సంక్రాంతి/కనుమ/పొంగల్ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
జనవరి 16, 17: తమిళనాడులో తిరువళ్లువర్ దినోత్సవం, ఉఝవర్ తిరునాల్ సందర్భంగా సెలవులు ఉంటాయి.
జనవరిలో మిగిలిన కీలక సెలవులు:
జనవరి 23: నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి (పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా).
జనవరి 26: గణతంత్ర దినోత్సవం (దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు).
వారాంతపు సెలవులు: 2వ శనివారం (జనవరి 10 - ముగిసింది), 4వ శనివారం (జనవరి 24) మరియు అన్ని ఆదివారాలు.
బ్యాంకుకు సెలవు ఉన్నా ఈ సేవలు ఆగవు:
బ్యాంకులు మూసి ఉన్నప్పటికీ ఆన్లైన్ లావాదేవీలు చేసే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.
ATM సేవలు: నగదు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
UPI పేమెంట్స్: ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వంటి సేవలు పనిచేస్తాయి.
నెట్ బ్యాంకింగ్/మొబైల్ బ్యాంకింగ్: నగదు బదిలీలు చేసుకోవచ్చు.