Bank Holiday? అలర్ట్.. ఈ శుక్రవారం నుంచి వరుసగా సెలవులు! ఎక్కడెక్కడ అంటే?
ఈ శుక్రవారం నుంచి బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. నాల్గవ శనివారం మరియు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా బ్యాంకులు ఎప్పుడు మూతపడతాయో పూర్తి లిస్ట్ ఇక్కడ చూడండి.
మీరు ఈ వారంలో బ్యాంకుకు సంబంధించిన పనులు ఏవైనా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) క్యాలెండర్ ప్రకారం, ఈ వారం వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. జనవరి 23వ తేదీ నుంచి జనవరి 26 వరకు కొన్ని చోట్ల వరుసగా, మరికొన్ని చోట్ల మధ్యలో ఒక రోజు విరామంతో బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి.
జనవరి 23 (శుక్రవారం) ఎక్కడ సెలవు?
జనవరి 23వ తేదీన నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి, సరస్వతీ పూజ (వసంత పంచమి), వీర సురేంద్ర సాయి జయంతి సందర్భంగా పలు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు.
ముఖ్యంగా: కోల్కతా, భువనేశ్వర్, అగర్తల వంటి నగరాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
గమనిక: తెలుగు రాష్ట్రాలు (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) సహా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఈ శుక్రవారం బ్యాంకులు యధావిధిగా పనిచేస్తాయి.
వరుస సెలవుల షెడ్యూల్ ఇదే:
వచ్చే వారం బ్యాంకు పనుల కోసం వెళ్లే వారు ఈ తేదీలను గుర్తుంచుకోండి:
ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి!
జనవరి 24 (నాల్గవ శనివారం) నుంచి జనవరి 26 (రిపబ్లిక్ డే) వరకు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు వరుసగా మూడు రోజులు మూతపడనున్నాయి. కాబట్టి నగదు ఉపసంహరణ లేదా ఇతర ముఖ్యమైన బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు ఉంటే ఈ గురువారం లేదా శుక్రవారమే పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు: బ్యాంకులు మూతపడినా ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్స్ మరియు ఏటీఎం (ATM) సేవలు యధావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి. అత్యవసర నగదు అవసరాల కోసం ఏటీఎంలను ఆశ్రయించవచ్చు.