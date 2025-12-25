Indian Army: ఆర్మీ జవాన్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడొచ్చు.. కానీ ఆ ఒక్క కండిషన్!
Instagram Permission to Indian Army: గత కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియా వినియోగంపై కఠిన ఆంక్షలు పాటిస్తున్న భారత రక్షణ శాఖ, సైనికుల విషయంలో ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నేటి తరం డిజిటల్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, జవాన్లు మరియు అధికారులు 'ఇన్స్టాగ్రామ్' (Instagram) వాడేందుకు అనుమతిని ఇచ్చింది. అయితే, దేశ భద్రత దృష్ట్యా ఈ వెసులుబాటుకు అత్యంత కఠినమైన షరతులను విధిస్తూ ఆర్మీ హెడ్క్వార్టర్స్ కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.
చూడొచ్చు.. కానీ స్పందించకూడదు!
రక్షణ శాఖ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, కొత్త నిబంధనల సారాంశం ఇదే:
కేవలం వీక్షణకే: సైనికులు ఇన్స్టాగ్రామ్ను కేవలం సమాచారం తెలుసుకోవడానికి (Viewing and Monitoring) మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
నో ఇంటరాక్షన్: ఫోటోలు లేదా వీడియోలు పోస్ట్ చేయడం, రీల్స్ షేర్ చేయడం, ఇతరుల పోస్టులకు కామెంట్లు పెట్టడం లేదా లైక్ చేయడం వంటి పనులకు అనుమతి లేదు.
నిశ్శబ్ద ప్రేక్షకులు: ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, సైనికులు సోషల్ మీడియాలో 'నిశ్శబ్ద ప్రేక్షకులు'గా మాత్రమే ఉండాలి. ఇదే నిబంధనలు యూట్యూబ్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వంటి ప్లాట్ఫారమ్లకు కూడా వర్తిస్తాయి.
ఇతర యాప్ల వినియోగంపై మార్గదర్శకాలు:
కేవలం ఇన్స్టాగ్రామ్ మాత్రమే కాకుండా, ఇతర డిజిటల్ యాప్ల వాడకంపై కూడా స్పష్టతనిచ్చారు:
వాట్సాప్ & టెలిగ్రామ్: కేవలం తెలిసిన వ్యక్తులతో మాత్రమే సాధారణ సమాచారాన్ని (Unclassified Information) పంచుకోవడానికి అనుమతి ఉంది.
లింక్డ్ఇన్ (LinkedIn): కేవలం రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేయడానికి లేదా ఉద్యోగ సంబంధిత సమాచారం కోసం మాత్రమే వాడాలి.
నిషేధిత సాధనాలు: వీపీఎన్ (VPN), ప్రాక్సీ వెబ్సైట్లు మరియు పైరేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్లను వాడటంపై కఠిన నిషేధం కొనసాగుతుంది.
భద్రతే పరమావధి
డిజిటల్ ప్రపంచంలో హనీట్రాప్లు, నకిలీ వార్తలు మరియు సైబర్ దాడులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆర్మీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. సైనికులు తమ ఖాతాల్లో ఏదైనా అనుమానాస్పద పోస్టులను గుర్తిస్తే వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు నివేదించాలని ఆదేశించింది. సైన్యం యొక్క కదలికలు లేదా రహస్య సమాచారం బయటకు వెళ్లకుండా చూసేందుకు ఈ 'వ్యూ-ఓన్లీ' (View-Only) మోడ్ ఉపయోగపడుతుందని రక్షణ శాఖ భావిస్తోంది.