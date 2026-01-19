Crisis in India : మనం నిజంగా సురక్షితమైన నీరు తాగుతున్నామా? భారతదేశంలో తీవ్రమవుతున్న నీటి సంక్షోభంపై సమగ్ర చర్చ
భారతదేశవ్యాప్తంగా చోటుచేసుకున్న నీటి కలుషిత ఘటనలు తాగునీటి భద్రతపై తీవ్రమైన ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పులు, కాలుష్యం, లోపభూయిష్టమైన నీటి నిర్వహణ ఎలా ఈ సంక్షోభాన్ని మరింత తీవ్రమయ్యేలా చేస్తున్నాయో తెలుసుకోండి—అలాగే దీర్ఘకాలిక పరిష్కారంగా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కూడిన జల సంరక్షణ ఎందుకు అత్యంత అవసరమో తెలుసుకోండి.
భారత ఉపఖండంలో ఇటీవల జరిగిన నీటి కాలుష్య సంఘటనలు కలవరపరిచే పరిస్థితిని వెలుగులోకి తెచ్చాయి—మనం త్రాగునీటిని సరిగ్గా పొందుతున్నామా, పొందితే అది ఎంతవరకు సురక్షితమైనది? ఉత్సవాలతో నిండి ఉండాల్సిన సీజన్ భయం మరియు దుఃఖంతో నిండిపోయింది, ఎందుకంటే త్రాగునీటి కాలుష్య సమస్య వివిధ నగరాల్లో వ్యాధుల వ్యాప్తికి దారితీసింది.
భారతదేశంలో అత్యంత పరిశుభ్రమైన నగరంగా స్థిరంగా రేట్ చేయబడిన ఇండోర్ నగరంలో, తాగడానికి పనికిరాని నీటిని వినియోగించడం వల్ల కొందరు మరణించారు. గుజరాత్ రాజధాని గాంధీనగర్లో, సురక్షితం కాని నీటి కారణంగా దాదాపు వంద మంది నివాసితులు టైఫాయిడ్తో అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. భారతదేశపు సిలికాన్ వ్యాలీగా ప్రసిద్ధి చెందిన బెంగళూరులో కూడా, దుర్వాసన వస్తున్న కుళాయి నీటిపై ఫిర్యాదులు పెరిగాయి. ఇటువంటి సంఘటనలు ఒక భయంకరమైన సత్యాన్ని వెల్లడిస్తున్నాయి—మనకు నీరు లభించే వ్యవస్థ అత్యంత దుర్బలంగా ఉంది.
పరిహారం పరిష్కారం కాదు, నివారణే మార్గం
ఈ విపత్తుల తర్వాత ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పరిహారం, ప్రభావిత కుటుంబాలకు కొంతవరకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది, కానీ అది ఖచ్చితంగా సమస్యను సమూలంగా నిర్మూలించదు. ప్రస్తుతానికి సరైన పరిష్కారం దీర్ఘకాలిక, రాజకీయ రహిత మరియు శాస్త్రీయమైనది. లోపాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ప్రభుత్వం తన త్రాగునీటి పథకాలను తరచుగా ఆడిట్ చేయాలి మరియు జవాబుదారీగా ఉండాలి. నీరు కలుషితం కావడానికి కారణమైన వ్యక్తులు కఠినమైన చట్టపరమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోవాలి.
కేంద్ర బడ్జెట్లో ₹67,000 కోట్లు కేటాయించబడిన జల్ జీవన్ మిషన్ వంటి ప్రధాన ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన డబ్బు, లోపాలను సకాలంలో సరిదిద్దడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వేసవి రాబోతున్నందున మరియు పట్టణ ప్రాంతంలో నీటి డిమాండ్ పెరుగుతున్నందున, పట్టణ నీటి సరఫరా వ్యవస్థను వెంటనే పునరుద్ధరించాలి.
వాతావరణ మార్పు సంక్షోభాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తోంది
2030 నాటికి, భారతదేశ జనాభాలో దాదాపు 50% మందికి త్రాగునీటి కొరత ఏర్పడుతుందని నీతి ఆయోగ్ (NITI Aayog) చెబుతోంది. వాతావరణంలో మార్పులు, కాలుష్యం మరియు నీటి వనరులను అనియంత్రితంగా వెలికితీయడం దేశాన్ని తీవ్రమైన నీటి కొరత వైపు నడిపిస్తున్నాయి.
వర్షపాతం నమూనాలు క్రమంగా లేకపోవడం, కొన్ని ప్రాంతాల్లో హిమానీనదాలు కరగడం, హిమాలయ ప్రాంతాల్లో హిమపాతం తగ్గడం మరియు తుఫానులు, వరదలు వంటి తీవ్రమైన వాతావరణ సంఘటనలు సంభవించడం వల్ల నదులలో నీటి సరఫరా తగ్గుతోంది. అంతేకాకుండా, సరైన నియంత్రణ లేకపోవడం వల్ల నదులు మురుగునీరు మరియు పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో కలుషితమవుతున్నాయి. నదీపరీవాహక ప్రాంతాల నుండి ఇసుక తవ్వకాలు మరియు నదీతీరాల ఆక్రమణ పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తున్నాయి.
అదే సమయంలో, కరువు పీడిత ప్రాంతాలలో కూడా సబ్సిడీల ద్వారా సాగు చేయబడుతున్న వరి మరియు చెరకు వంటి నీటిని ఎక్కువగా వినియోగించే పంటలు భూగర్భ జలాలు చాలా వేగంగా ఇంకిపోవడానికి కారణమవుతున్నాయి. తత్ఫలితంగా, నీటి మట్టాలు పడిపోతున్నాయి; భూమి కుంగిపోతోంది, మరియు త్రాగడానికి, వ్యవసాయానికి మరియు పరిశ్రమకు సంబంధించిన అన్ని ప్రయోజనాల కోసం నీటి కొరత పెరుగుతోంది.
కేంద్రీకృత నీటి సరఫరా విఫలమవుతోంది
పైపుల ద్వారా నీటి సరఫరా, నదుల అనుసంధాన పథకాలు మరియు పెద్ద ఎత్తున మౌలిక సదుపాయాలు మాత్రమే శుభ్రమైన త్రాగునీటి లభ్యతకు హామీ ఇవ్వలేవు. ప్రభుత్వంచే సరఫరా చేయబడిన కుళాయి నీరు కూడా మానవ వినియోగానికి సురక్షితం కాదని, ఇది లక్షలాది మంది ఆరోగ్యాన్ని ప్రమాదంలో పడేసిందని ఇటీవలి సంఘటనలు చూపించాయి.
భారతదేశానికి పరిష్కారం వికేంద్రీకరణలో ఉంది—గ్రామ స్వయం సమృద్ధి అనే గాంధేయ భావన ఆధారంగా కమ్యూనిటీ-ఆధారిత నీటి నిర్వహణపై ప్రభుత్వం ఆధారపడాలి. నీటి నిర్వహణ విధానం కేంద్రీకరణ మరియు ప్రైవేటీకరణ నుండి స్థానిక యాజమాన్యం వైపు మళ్లాలి.
నీటి స్వరాజ్ భావన
నీటి వనరులను నిర్వహించడానికి గ్రామ పంచాయతీలు మరియు స్థానిక ప్రభుత్వ విభాగాలకు అధికారం ఇవ్వడం చాలా అవసరం. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సహాయంతో వర్షపు నీటిని సేకరించడం, నీటి నాణ్యతను తనిఖీ చేయడం, భూగర్భ జలాలను పునరుద్ధరించడం మరియు చెరువులను పునరుద్ధరించడం వంటి వాటికి కమ్యూనిటీలే బాధ్యత వహించాలి.
గ్రామాలు తమలో తాము పంచుకోగలిగే నీటి రిజర్వాయర్లను నిర్మించడం మరియు అదే సమయంలో సాంప్రదాయ చెరువులు మరియు ట్యాంకులను పునరుద్ధరించడం మంచిది. నీటి నాణ్యత గురించి నిజ సమయంలో మొబైల్ ఫోన్ హెచ్చరికలు వ్యాధుల వ్యాప్తికి వ్యతిరేకంగా నివారణ చర్యగా ఉపయోగపడతాయి. వర్షపు నీరు భూమిలోకి ఇంకడం ద్వారా భూగర్భ జలాలు పునరుద్ధరించబడటం, నేలకట్టల (soil bunds) సృష్టి మరియు చెట్లు నాటడం వంటి వాటికి స్థానిక స్థాయిలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
నీటి నిర్వహణే నిజమైన పరిష్కారం
భారతదేశం ప్రకృతిని ఆరాధించే మరియు ప్రజాస్వామ్య విలువలను ఆచరించే దేశం—ఇవి మన నీటి వ్యూహానికి మార్గదర్శక సూత్రాలుగా ఉండాలి. ఇది ఇకపై ఐచ్ఛికాల విషయం కాదు, అవసరాల విషయం—చెరువులు మరియు సరస్సులను శుద్ధి చేయడం, పరీవాహక ప్రాంతాలలో అటవీ ప్రాంతాలను విస్తరించడం మరియు సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం మరియు నగరాల్లో వర్షపు నీటి సంరక్షణ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించడం.
కాంక్రీట్తో నిండిన నగరాలను వర్షపు నీరు డ్రైనేజీ వ్యవస్థలోకి ప్రవహించే బదులు భూమిలోకి ఇంకడానికి వీలుగా రూపొందించాలి. కేవలం భారీ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు కాకుండా కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యం నీటి భద్రత యొక్క స్థిరత్వానికి కీలకం అవుతుంది.
ఈరోజు మనం నీటిని రక్షించకపోతే, రేపు నీటి హక్కును కోల్పోతాము.