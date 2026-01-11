  • Menu
AP Rains Alert: తీరం దాటిన వాయుగుండం.. ఏపీలో ఆ జిల్లాలకు వర్ష సూచన! తెలంగాణలో గజగజ వణికిస్తున్న చలి!

Highlights

ఏపీలో వాయుగుండం ప్రభావంతో రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలకు వర్ష సూచన. తెలంగాణలో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఏజెన్సీలో మంచు ముసుగు. పూర్తి వాతావరణ అప్‌డేట్స్ ఇక్కడ.

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ఎట్టకేలకు తీరం దాటింది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. అటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకవైపు వర్షాలు, మరోవైపు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలతో చలి తీవ్రత పెరిగింది.

తీరం దాటిన వాయుగుండం.. ఏపీలో ఎక్కడెక్కడ వర్షాలంటే?

శ్రీలంకకు ఈశాన్యంగా ముల్లయిట్టివు సమీపంలో వాయుగుండం తీరం దాటినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఇది బలహీనపడి దక్షిణ తమిళనాడు వైపు పయనిస్తోంది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఈ క్రింది జిల్లాల్లో ఆది, సోమవారాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది:

దక్షిణ కోస్తా: నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

రాయలసీమ: తిరుపతి, చిత్తూరు, కడప, అనంతపురం జిల్లాల్లో వాయుగుండం ప్రభావంతో వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

తమిళనాడు: పొరుగు రాష్ట్రమైన తమిళనాడులో పలుచోట్ల ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

తెలంగాణలో చలి పంజా.. 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ!

మరోవైపు తెలంగాణలో చలి తీవ్రత విపరీతంగా పెరిగింది. రాత్రి పూట ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపోతున్నాయి. వాతావరణ శాఖ పలు జిల్లాలకు 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ చేసింది.

ఎల్లో అలర్ట్ జిల్లాల జాబితా: ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి.

హైదరాబాద్ & పరిసర ప్రాంతాలు: హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, వికారాబాద్, మెదక్, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో కూడా చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. జనం బయటకు రావాలంటేనే వణికిపోతున్నారు.

ఏజెన్సీలో మంచు దుప్పటి.. పర్యాటకుల సందడి!

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో చలి తీవ్రత పతాక స్థాయికి చేరింది. దట్టమైన మంచు కారణంగా వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ, పర్యాటకులు మాత్రం ఈ వాతావరణాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

మినుములూరు: 8 డిగ్రీలు

అరకు & పాడేరు: 10 డిగ్రీలు

చింతపల్లి: 14 డిగ్రీలు

ప్రజలు ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా వృద్ధులు, పిల్లలు చలి నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

