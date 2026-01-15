Odisha: చరిత్రను తిరగరాస్తున్న ఒడిశా గుహలు.. 10 వేల ఏళ్ల నాటి ఆదిమానవుల పెయింటింగ్స్ లభ్యం!
10,000-Year-Old Civilisation In Odisha: ఒడిశాలోని సంబల్పుర్ జిల్లాలో 10 వేల ఏళ్ల నాటి ఆదిమానవుల ఆనవాళ్లు లభ్యమయ్యాయి. రైరాఖోల్ భీమ మండలి గుహల్లో లభించిన రాతి యుగం నాటి చిత్రాలు, ఆయుధాలు భారత చరిత్రలోనే అత్యంత పురాతనమైనవిగా పురావస్తు శాఖ భావిస్తోంది.
10,000-Year-Old Civilisation In Odisha: భారత పురాతన చరిత్రకు సంబంధించి ఒడిశాలో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సంబల్పుర్ జిల్లా రైరాఖోల్ సమీపంలోని 'భీమ మండలి' గుహల్లో సుమారు 10,000 ఏళ్ల క్రితం ఆదిమానవులు నివసించినట్లు బలమైన ఆధారాలు లభించాయి. భారత పురావస్తు శాఖ (ASI) జరిపిన తాజా తవ్వకాల్లో ఈ అరుదైన చారిత్రక సంపద బయటపడింది.
హరప్పా కంటే పురాతనమైనవా?
ఈ పరిశోధనల్లో రాతి యుగానికి చెందిన పదునైన ఆయుధాలు, వేట కోసం ఉపయోగించే పనిముట్లు వెలుగు చూశాయి. అయితే అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా గుహ గోడలపై ఆదిమానవులు సహజ సిద్ధమైన రంగులతో గీసిన రాక్ పెయింటింగ్స్ (Rock Paintings) నిపుణులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాలు సింధు లోయ నాగరికత (Harappa & Mohenjo-daro) కంటే ఎంతో పురాతనమైనవి కావచ్చని చరిత్రకారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గుహల్లో ఆదిమానవుల జీవనశైలి
గంగాధర్ మెహర్ యూనివర్సిటీ పరిశోధనల ప్రకారం.. ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు 45కు పైగా రాతి ఆవాసాలు ఉన్నాయి.
వేట దృశ్యాలు: నాటి మానవులు జంతువులను వేటాడే విధానం.
కళా నైపుణ్యం: ఎరుపు, తెలుపు రంగుల్లో జంతువుల బొమ్మలు, రేఖాగణిత చిత్రాలు.
కార్బన్ డేటింగ్: ఈ ఆనవాళ్ల ఖచ్చితమైన కాలాన్ని నిర్ధారించేందుకు నమూనాలను ల్యాబ్కు పంపినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
వారసత్వ సంపదగా గుర్తించాలని డిమాండ్
స్థానిక ప్రజలు ఈ గుహలను మహాభారత కాలంతో ముడిపెట్టి చూస్తున్నప్పటికీ, శాస్త్రీయ ఆధారాలు మాత్రం ఇవి అంతకంటే పురాతనమైనవని చెబుతున్నాయి. ఈ అరుదైన ప్రదేశాన్ని వెంటనే జాతీయ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించి, పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని చరిత్రకారులు కోరుతున్నారు. ఈ అన్వేషణతో భారత ఉపఖండంలో మానవ పరిణామ క్రమానికి సంబంధించిన మరిన్ని రహస్యాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.