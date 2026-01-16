Odisha: ఒడిశాలో 15 వేల ఏళ్ల నాటి ఆదిమానవుల ఆవాసం.. హరప్పా కంటే పురాతనమైన గుహలు గుర్తింపు!
భారత పురాతన చరిత్రకు సంబంధించి ఒడిశాలో ఒక సంచలన విషయం వెలుగు చూసింది. సంబల్పుర్ జిల్లా రైరాఖోల్ ప్రాంతంలోని 'భీమ మండలి' గుహల్లో దాదాపు 15,000 ఏళ్ల క్రితమే ఆదిమానవులు నివసించినట్లు పురావస్తు శాఖ (ASI) బలమైన ఆధారాలను సేకరించింది. ఈ అన్వేషణ భారత ఉపఖండంలోని ప్రాచీన నాగరికతలపై సరికొత్త చర్చకు దారితీసింది.
రాతి యుగపు అద్భుతాలు
పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు జరిపిన తవ్వకాల్లో రాతి యుగానికి చెందిన అనేక కీలక వస్తువులు లభించాయి:
పనిముట్లు & ఆయుధాలు: ఆదిమానవులు వేట కోసం వాడిన రాతి ఆయుధాలు, నిత్యం వినియోగించే పరికరాలు బయటపడ్డాయి.
రాక్ పెయింటింగ్స్: గుహ గోడలపై సహజసిద్ధమైన రంగులతో గీసిన అద్భుతమైన చిత్రాలు నాటి మానవుల కళా నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచాయి. వీటిలో వేట దృశ్యాలు, జంతువుల బొమ్మలు మరియు వారి జీవనశైలి ప్రతిబింబిస్తోంది.
సింధు నాగరికత కంటే ముందే?: ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం ఇవి హరప్పా, మొహెంజోదారో నాగరికతల కంటే ఎంతో ప్రాచీనమైనవని భావిస్తున్నారు. ఖచ్చితమైన కాలాన్ని తేల్చేందుకు నమూనాలను కార్బన్ డేటింగ్ పరీక్షలకు పంపారు.
చరిత్రకారుల విశ్లేషణ
గంగాధర్ మెహర్ యూనివర్సిటీ చరిత్ర విభాగం పరిశోధనల ప్రకారం.. ఈ ప్రాంతంలో సుమారు 45కు పైగా రాతి ఆవాసాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. స్థానికులు వీటిని మహాభారత కాలం నాటివిగా (పాండవుల ఆవాసాలుగా) నమ్ముతున్నప్పటికీ, శాస్త్రీయంగా ఇవి అంతకంటే కొన్ని వేల ఏళ్ల క్రితం నాటివని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
ఈ చారిత్రక ప్రదేశాన్ని జాతీయ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించి, పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని చరిత్రకారులు మరియు స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఈ తవ్వకాలతో భారత ఉపఖండంలో ఆదిమానవుల వలసలు, వారి సామాజిక పరిణామ క్రమం గురించి మరిన్ని కొత్త విషయాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.