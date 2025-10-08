Amit Shah: అమిత్ షా కొత్త ఈ-మెయిల్ ఐడీ: జీమెయిల్ నుంచి స్వదేశీ 'జోహో మెయిల్'కు మారిన అమిత్ షా
Amit Shah: దేశీయ సాంకేతికత వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చిన 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' స్ఫూర్తితో, ఆయన తన అధికారిక ఈమెయిల్ సేవలను గూగుల్కు చెందిన జీమెయిల్ నుంచి స్వదేశీ సంస్థ అయిన **'జోహో మెయిల్'**కు మార్చుకున్నారు.
ఈ మార్పును అమిత్ షా స్వయంగా 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా ప్రకటించారు. "అందరికీ నమస్కారం, నేను జోహో మెయిల్కు మారాను. దయచేసి నా ఈమెయిల్ అడ్రస్లో మార్పును గమనించగలరు. నా కొత్త ఈమెయిల్ చిరునామా: [email protected]. భవిష్యత్తులో నాతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపేవారు ఈ చిరునామాను ఉపయోగించగలరు," అని ఆయన తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
స్వదేశీ టెక్నాలజీ వైపు కేంద్రం మొగ్గు
కేంద్ర మంత్రులు స్వదేశీ సాంకేతికత వైపు మళ్లడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. కొద్ది రోజుల క్రితమే కేంద్ర రైల్వే, ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కూడా జోహో ప్లాట్ఫామ్కు మారారు. డాక్యుమెంట్లు, స్ప్రెడ్షీట్లు, ప్రజెంటేషన్ల కోసం ఇది అద్భుతమైన వేదిక అని ఆయన జోహోను ప్రశంసించారు. ప్రతి ఒక్కరూ స్వదేశీ ఉత్పత్తులు, సేవలను స్వీకరించాలని ఆయన దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
మరో ముఖ్య పరిణామం ఏమిటంటే, కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ కూడా తమ అధికారులందరూ అధికారిక పనుల కోసం జోహో ఆఫీస్ సూట్ను మాత్రమే ఉపయోగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్, గూగుల్ వర్క్స్పేస్ వంటి విదేశీ ప్లాట్ఫామ్లకు బదులుగా జోహో రైటర్, జోహో షీట్, జోహో షో వంటి వాటిని వాడాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ కొత్త ప్లాట్ఫామ్పై అధికారులకు శిక్షణ, అవగాహన కల్పించేందుకు ఎన్ఐసీ (NIC) ద్వారా ప్రత్యేక సహాయం అందిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ సర్క్యులర్లో పేర్కొన్నారు.
చెన్నైకి చెందిన శ్రీధర్ వెంబు స్థాపించిన జోహో, ప్రపంచ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసుకుంటోంది. ఇటీవల జోహో అభివృద్ధి చేసిన 'అరట్టై' మెసేజింగ్ యాప్ సైతం, ఈ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న వాట్సాప్కు గట్టి సవాల్ విసురుతూ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ పరిణామాలు టెక్నాలజీ రంగంలో భారతదేశ స్వావలంబన దిశగా జరుగుతున్న కృషిని బలోపేతం చేస్తున్నాయి.