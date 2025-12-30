  • Menu
Bus Accident: ఘోర ప్రమాదం.. లోయలో పడ్డ బస్సు.. ఏడుగురు మృతి

Highlights

Bus Accident: ఉత్తరాఖండ్‌లో మరోసారి రోడ్డు ప్రమాదం రక్తపాతాన్ని సృష్టించింది. అల్మోరా జిల్లాలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఒక బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయి లోయలో పడిపోయింది. ఈ భీకర ప్రమాదంలో ఏడుగురు ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

ప్రమాదం జరిగిన తీరు

అల్మోరా జిల్లాలోని కొండ ప్రాంత మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. మలుపు వద్ద బస్సు అదుపు తప్పి వందల అడుగుల లోతు ఉన్న లోయలోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో ఎంతమంది ఉన్నారనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రమాద సమాచారం అందిన వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (SDRF) సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

లోయలో పడిన బస్సు నుంచి క్షతగాత్రులను బయటకు తీయడం క్లిష్టతరంగా మారినప్పటికీ, రెస్క్యూ సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. వీరిలో 11 మంది పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.


