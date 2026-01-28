  • Menu
Ajit Pawar: అజిత్ పవార్ టు వైఎస్సార్: గాలిలోనే ఆవిరైన రాజకీయ ధృవతారలు.. దేశాన్ని వణికించిన విమాన ప్రమాదాలివే!

Highlights

Ajit Pawar: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను నిశ్శబ్దం ఆవరించింది. బారామతి సమీపంలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ (Ajit Pawar) దుర్మరణం చెందారు.

Ajit Pawar: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను నిశ్శబ్దం ఆవరించింది. బారామతి సమీపంలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ (Ajit Pawar) దుర్మరణం చెందారు. సాంకేతిక లోపం కారణంగా విమానం కుప్పకూలిన ఈ ఘటనలో ఆయనతో పాటు మరో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వార్తను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) ధృవీకరించింది.

ప్రమాదం జరిగిందిలా..

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రచారం కోసం అజిత్ పవార్ మంగళవారం ఉదయం ముంబై నుండి బయల్దేరారు. బారామతి ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరువలో ఉండగా ఇంజిన్‌లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. పైలట్ అత్యవసరంగా ల్యాండ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ విమానం అదుపు తప్పి కిందకు దూసుకెళ్లింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే మంటలు చెలరేగడంతో లోపల ఉన్నవారెవరూ ప్రాణాలతో బయటపడలేకపోయారు.

మృత్యువు ఒడిలోకి చేరిన దిగ్గజాలు..

అజిత్ పవార్ మరణం దేశ రాజకీయాల్లో గతంలో జరిగిన పలు విమాన ప్రమాదాలను గుర్తుకు తెస్తోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇద్దరు మేరునగ సమానమైన నేతలు ఇలాగే మరణించడం తీరని వేదన మిగిల్చింది:

వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి (2009): ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో వైఎస్సార్ ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ నల్లమల అడవుల్లో ప్రమాదానికి గురైంది. 24 గంటల గాలింపు తర్వాత ఆయన మృతదేహం లభ్యమై తెలుగు ప్రజలను శోకసముద్రంలో ముంచింది.

జీఎంసీ బాలయోగి (2002): లోక్‌సభ స్పీకర్‌గా ఉన్న బాలయోగి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో జరిగిన హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో అకాల మరణం చెందారు.

దేశవ్యాప్తంగా విషాద ఛాయలు

అజిత్ పవార్ మరణం రాజకీయ నేతల వైమానిక ప్రమాదాల జాబితాను మరోసారి తెరపైకి తెచ్చింది.

సంజయ్ గాంధీ (1980): ఢిల్లీలో విమానం నడుపుతూ ప్రమాదవశాత్తు మరణించారు.

మాధవరావు సింధియా (2001): యూపీలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు.

ఓపీ జిందాల్ (2005): హర్యానా మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో మరణించారు.

దోర్జీ ఖండు (2011): అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సీఎంగా ఉండగా గాలిలోనే మాయమై ప్రమాదానికి గురయ్యారు.

విజయ్ రూపానీ (2025): గతేడాది అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో గుజరాత్ మాజీ సీఎం విజయ్ రూపానీ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

అజిత్ పవార్ మరణం దేశ రాజకీయాల్లో తీరని లోటని పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

