Ajit Pawar Last Post on X : అజిత్ పవార్ చివరి పోస్ట్ వైరల్: మరణానికి ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన సందేశం ఇదే..!
Ajit Pawar Last Post on X : మహారాష్ట్ర రాజకీయ ధృవతార, ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మృతితో ఆ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక శకం ముగిసింది. బారామతి విమాన ప్రమాదంలో ఆయన కన్నుమూయడం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే, ఈ విషాద ఘటనకు కేవలం కొన్ని గంటల ముందే ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
చివరి సందేశం: 'మీ నమ్మకమైన ప్రభుత్వం'
తన మరణానికి ముందు 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా అజిత్ పవార్ ప్రజలను ఉద్దేశించి సందేశం పంపారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను వివరిస్తూ ఆయన చేసిన ఆ పోస్ట్ వివరాలు ఇవే:
వృత్తి విద్యా శిక్షణ: రాష్ట్రంలో కొత్త శిక్షణా సంస్థల ఏర్పాటు.
కాంట్రాక్టర్ల చెల్లింపులు: పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పారదర్శక చెల్లింపుల వ్యవస్థ.
ప్రభుత్వ భూములు: లీజుల పొడిగింపుపై తీసుకున్న నిర్ణయాలు. ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ నేతృత్వంలోని 'మహాయుతి' కూటమిలో అంతా సవ్యంగా ఉందనే సంకేతాన్ని ఇచ్చేందుకే ఆయన ఈ పోస్ట్ చేశారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
రాజకీయ సమీకరణాలు - బీజేపీతో విభేదాలు
అజిత్ పవార్ రాజకీయ ప్రస్థానం చివరి దశలో అనేక మలుపులు తిరిగింది. ఇటీవలే జరిగిన ముంబై, పూణె సహా 28 నగరాల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీతో ఆయనకు తీవ్ర విభేదాలు వచ్చాయి.
బాబాయ్తో చేతులు కలిపి: సీట్ల పంపకాల్లో బీజేపీ తనను పక్కన పెట్టడంతో, అజిత్ పవార్ తన బాబాయ్ శరద్ పవార్తో తాత్కాలికంగా జతకట్టారు.
బీజేపీపై విమర్శలు: ఎన్నికల ప్రచారంలో మిత్రపక్షమైన బీజేపీపైనే అవినీతి ఆరోపణలు చేస్తూ ఆయన సంచలనం సృష్టించారు.
ముగిసిన రాజకీయ అధ్యాయం
ఎన్నికల్లో పవార్ కుటుంబం ఆశించిన ఫలితాలు సాధించలేకపోయింది. బీజేపీ విజయం సాధించడంతో అజిత్ పవార్ రాజకీయ ప్రాబల్యం కొంత తగ్గినట్లు కనిపించింది. మారిన సమీకరణాల మధ్య తిరిగి డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటికీ, విధి మరోలా తలచింది. అజిత్ పవార్ మృతితో అటు కుటుంబంలోనూ, ఇటు రాజకీయాల్లోనూ భర్తీ చేయలేని లోటు ఏర్పడింది.