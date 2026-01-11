Agniveer Benefits: అగ్నివీర్లు ఏ వయస్సులో పదవీ విరమణ చేస్తారు? ఎలాంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి?
Agniveer Benefits: అగ్నిపథ్ పథకం భారత సాయుధ దళాల్లో యువతకు కేవలం ఉద్యోగ అవకాశమే కాకుండా, భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేసే ఒక వ్యవస్థగా రూపుదిద్దుకుంది. ఈ పథకం కింద ఎంపికైన యువకులు “అగ్నివీర్లు”గా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సైన్యంలో సేవలందిస్తారు. ఈ నాలుగేళ్ల సేవాకాలంలో వారు క్రమశిక్షణ, నాయకత్వ లక్షణాలు, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, శారీరక దృఢత్వం వంటి అనేక విలువైన అనుభవాలను సొంతం చేసుకుంటారు. ఈ కాలం ముగిసిన తర్వాత, మొత్తం అగ్నివీర్లలో 25 శాతం మందిని శాశ్వత కేడర్లోకి తీసుకుంటారు. మిగిలిన 75 శాతం మంది గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలుతో పౌర జీవితానికి తిరిగి వస్తారు. ఈ విడిపోవడం వారికి వెనుకడుగు కాదు, రెండో కెరీర్కు ఆరంభంగా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
నాలుగు సంవత్సరాల సేవ పూర్తయ్యాక అగ్నివీర్లకు ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా భద్రత కల్పించే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. పదవీ విరమణ సమయంలో వారికి “సేవా నిధి” పేరుతో సుమారు 11.71 లక్షల రూపాయల మొత్తాన్ని (వడ్డీతో సహా) ఒకేసారి అందజేస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ మొత్తం పూర్తిగా పన్ను రహితం కావడం విశేషం. ఈ నిధిని యువత తమ స్వంత వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి, స్టార్టప్ పెట్టడానికి, లేదా ఉన్నత విద్య కోసం వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా తక్కువ వయస్సులోనే ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని చేతిలో పెట్టుకోవడం వల్ల, వారు జీవితాన్ని కొత్త దిశలో ముందుకు తీసుకెళ్లగలుగుతారు.
అగ్నివీర్ల నియామక వయస్సు 17.5 సంవత్సరాల నుంచి 21 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఇది 23 సంవత్సరాల వరకు పెంచారు. సేవాకాలం నాలుగు సంవత్సరాలు కావడంతో, ఎక్కువ మంది అగ్నివీర్లు 21 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయస్సులో సైన్యం నుంచి నిష్క్రమిస్తారు. ఇది యువకుల జీవితంలో అత్యంత శక్తివంతమైన దశ. ఈ వయస్సులోనే వారు మరో కెరీర్ను ప్రారంభించడానికి, చదువును కొనసాగించడానికి లేదా వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టడానికి విస్తృతమైన సమయం ఉంటుంది.
సైన్యంలో సేవ పూర్తి చేసిన ప్రతి అగ్నివీర్కు “అగ్నివీర్ నైపుణ్య ధృవీకరణ పత్రం” అందజేస్తారు. ఈ సర్టిఫికేట్ వారు సైన్యంలో పొందిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, క్రమశిక్షణ, నాయకత్వ సామర్థ్యాలకు అధికారిక రుజువుగా ఉపయోగపడుతుంది. 10వ తరగతి పూర్తిచేసి సైన్యంలో చేరిన అగ్నివీర్లు, సేవ పూర్తయ్యాక 12వ తరగతికి సమానమైన విద్యా ధృవీకరణ పత్రాన్ని పొందుతారు. అంతేకాదు, విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ అగ్నివీర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా మూడు సంవత్సరాల గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ను రూపొందించింది. ఇందులో వారు సైన్యంలో గడిపిన కాలాన్ని అకడమిక్ క్రెడిట్లుగా పరిగణిస్తారు. దీని ద్వారా ఉన్నత విద్యను సులభంగా కొనసాగించే అవకాశం లభిస్తుంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విషయంలో కూడా అగ్నివీర్లకు ప్రాధాన్యత కల్పించేలా అనేక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కేంద్ర సాయుధ పోలీసు దళాలు (CAPF) అస్సాం రైఫిల్స్ నియామకాలలో మాజీ అగ్నివీర్లకు 10 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించనున్నారు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలు తమ పోలీసు శాఖల్లో అగ్నివీర్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ప్రకటించాయి. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో (PSUలు) కూడా వారికి ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ముందస్తు ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.
అగ్నివీర్లు నాలుగు సంవత్సరాల సేవ అనంతరం సంప్రదాయ అర్థంలో “మాజీ సైనికులు”గా పరిగణించబడరు. అందువల్ల వారికి పెన్షన్ వంటి సదుపాయాలు వర్తించవు. అయితే ఇది పూర్తిస్థాయి నష్టంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే, వారికి బ్యాంకింగ్ రంగంలో తక్కువ వడ్డీతో రుణాలు, ప్రైవేట్ భద్రతా సంస్థల్లో సీనియర్ స్థాయి ఉద్యోగాలు, కార్పొరేట్ రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు వంటి అవకాశాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. సైన్యంలో నేర్చుకున్న క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, ఒత్తిడిలో పని చేసే సామర్థ్యం వంటి లక్షణాలు వారికి ఉద్యోగ మార్కెట్లో ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకువస్తాయి.
మొత్తంగా చూస్తే, అగ్నిపథ్ పథకం నాలుగు సంవత్సరాల సైనిక సేవతోనే ముగిసిపోయే ఒక తాత్కాలిక ఉద్యోగం కాదు. అది యువతను శారీరకంగా, మానసికంగా, వృత్తిపరంగా తీర్చిదిద్దే ఒక శిక్షణా ప్రయాణం. సేవ పూర్తయ్యాక అగ్నివీర్లకు లభించే ఆర్థిక భద్రత, విద్యా అవకాశాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యత, కార్పొరేట్ రంగంలో గుర్తింపు – ఇవన్నీ కలిపి, వారి భవిష్యత్తుకు ఒక బలమైన దారిని వేస్తున్నాయి. అగ్నివీర్గా నాలుగేళ్లు గడిపిన యువకుడు, దేశ సేవతో పాటు తన జీవితానికి కూడా దృఢమైన పునాది వేసుకున్నవాడిగా ముందుకు సాగగలుగుతాడు.