అవయవ దానంతో ‘చిరంజీవి’గా పది నెలల చిన్నారి.. ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అలిన్ షెరిన్ అంత్యక్రియలు
Kerala: మరణంలోనూ మరో నలుగురికి ప్రాణభిక్ష పెట్టిన పది నెలల పసికందు అలిన్ షెరిన్ అంత్యక్రియలు ఆదివారం సాయంత్రం అశ్రునయనాల మధ్య ముగిశాయి. కేరళలోని పథనంథిట్ట జిల్లా మల్లప్పల్లిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో ఈ చిన్నారికి తుది వీడ్కోలు పలికారు.
అవయవ దానమనే మహోన్నత నిర్ణయం:
ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన అలిన్ షెరిన్, చికిత్స పొందుతూ బ్రెయిన్ డెడ్గా మారింది. పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ ఆ చిన్నారి తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న నిర్ణయం అందరినీ కదిలించింది. అలిన్ గుండె, ఊపిరితిత్తులు, మూత్రపిండాలు, కళ్లను ఇతర చిన్నారులకు దానం చేసేందుకు వారు అంగీకరించారు. దీంతో ఈ చిన్నారి అవయవాలు సేకరించి, అత్యవసరంగా అవసరమున్న ఇతర చిన్నారులకు అమర్చారు.
ప్రధాని మోదీ తరపున కేంద్ర మంత్రి నివాళి:
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సూచన మేరకు కేంద్ర మంత్రి సురేష్ గోపి ఈ అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యారు. దేశం తరపున ఆ చిన్నారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించిన ఆయన.. "ఈ చిన్నారి భౌతికకాయాన్ని మనం ఖననం చేస్తున్నా, అవయవ దానమనే మహోన్నత చర్యతో ఇతరుల రూపంలో ఆమె చిరంజీవిగానే ఉంటుంది" అని భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కేరళ రాష్ట్ర మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులు మరియు వేలాది మంది ప్రజలు పాల్గొని, బరువెక్కిన హృదయాలతో చిన్నారికి నివాళులు అర్పించారు. చిన్న వయసులోనే అవయవ దాతగా మారి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన అలిన్ షెరిన్ గాథ కేరళ వాసులను కన్నీరు పెట్టించింది.