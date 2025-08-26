Yash : మరో కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన రాకింగ్ స్టార్ యష్ తల్లి.. ఈ వయసులో ఎంతటి సాహసం
Yash : పాన్ ఇండియా స్టార్ యష్ తల్లి పుష్ప అరుణ్ కుమార్ కొత్తలవాడి అనే సినిమాను నిర్మించారు. ఈ చిత్రంతో ఆమె నిర్మాతగా మారారు. ఇప్పుడు పుష్ప అరుణ్ కుమార్ మరో కొత్త రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. పీఏ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా ఆమె సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ప్రారంభించారు. అది కూడా ఒక మహిళా ప్రధాన సినిమాతో ప్రారంభించడం మరో విశేషం. అనుష్క శెట్టి నటించిన ఘాటి సినిమాను పుష్ప తెలుగులో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయనున్నారు.
పుష్ప అరుణ్ కుమార్ ఇప్పటికే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఆమె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు కూడా చాలా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆమె సినీరంగంలో కొత్త అడుగులు వేస్తూ సినిమా పంపిణీ కూడా చేస్తున్నారు. పీఏ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై శ్రీధర్ కృప కంబైన్స్ ద్వారా ఘాటి సినిమాను తెలుగు రాష్ట్రాల అంతటా పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ సినిమాను ఎక్కువ థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని ఆమె యోచిస్తున్నారు.
ఈ విషయంపై పుష్ప ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "ఘాటి సినిమాతో పంపిణీని ప్రారంభిస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో తెలుగుతో పాటు ఇతర భాషల చిత్రాలను కూడా పీఏ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా పంపిణీ చేస్తాం" అని పుష్ప తెలిపారు. ఆమె ఈ కొత్త అడుగు వేసినందుకు అందరూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు.
ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ.. "సినిమా నిర్మాణంలోకి వచ్చినప్పుడు చాలామంది ప్రేమ చూపించారు. పంపిణీదారుగా మారినప్పుడు కూడా అదే ప్రేమ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరి ప్రోత్సాహం అవసరం" అని అన్నారు. ఆమె ఈ తొలి పంపిణీలో విజయం సాధిస్తారా అనేది చూడాలి.
ఘాటి తెలుగు సినిమా. దీనికి క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అనుష్క శెట్టి, విక్రమ్ ప్రభు ఇందులో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంపై అనుష్క అభిమానులు చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు.