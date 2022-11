Yashoda 2: 'య‌శోద‌' చిత్రానికి సీక్వెల్ చేస్తాం.. కానీ ఆవిడ ఒప్పుకోవాలి

Yashoda 2: స్టార్ బ్యూటీ సమంత న‌టించిన లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రం "య‌శోద‌" ఈ మధ్యనే ప్రేక్షకుల ముందుకు వ‌చ్చింది. విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచి డివైడ్ టాక్ అందుకుంటుండగా, కల‌క్షన్లు మోస్తరుగా ఉన్నాయి. అయితే బిజినెస్ ప‌రంగా మాత్రం చిత్ర నిర్మాత‌ని ఈ సినిమా సేఫ్ జోన్‌లో నిలబెట్టింది. బ‌డ్జెట్ విష‌యంలో కాస్త కంట్రోల్ గా ఉండటం సినిమాకి చాలా బాగా హెల్ప్ అయ్యింది. ఇలాంటి కాన్సెప్టు ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు స‌మంత‌కి బాగా సెట్ అవుతాయి ఈ సినిమాతో మరొక ఉదాహరణ ఏర్పడింది. ఇక ఈ నేపథ్యంలో "య‌శోద 2" తీసే ప్రయ‌త్నాలు కూడా మొద‌ల‌య్యాయి. అయితే అది కూడా హిట్ అయితే "య‌శోద 3" తీయ‌డానికి కూడా కాన్సెప్టు త‌మ ద‌గ్గర‌ ఇప్పటికిప్పుడు రెడీగా ఉంద‌ని ద‌ర్శక ద్వయం హ‌రి మరియు హ‌రీష్ తెలిపారు. నిర్మాత శివ‌లెంక కృష్ణ ప్రసాద్ కూడా సినిమా సీక్వెల్ విషయమై స్పందించారు. "య‌శోద సీక్వెల్ గురించి చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు. స‌మంత ఓకే అంటే పార్ట్ 2 చేయ‌డానికి నేను కూడా సిద్ధంగానే ఉన్నాను. ప్రపంచంలో ఎన్నో కొత్త కొత్త క్రైమ్‌లు పుట్టుకొస్తున్నాయి. కాబట్టి య‌శోద 2 క‌థ‌ విషయంలో ఢోకాలేదు.. " అని అన్నారు నిర్మాత‌. ఇక స‌మంత ఆరోగ్యం కుదుటపడిన తర్వాత ఈ క‌థ‌లు చెబుతామ‌ని ద‌ర్శకులు స్పష్టం చేశారు.