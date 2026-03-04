  • Menu
Toxic Release Postponed: యష్ 'టాక్సిక్' విడుదల వాయిదా.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడంటే?

Highlights

Toxic Release Postponed: కన్నడ సూపర్ స్టార్, రాకింగ్ స్టార్ యష్ (Yash) ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘టాక్సిక్’ (Toxic) విడుదల వాయిదా పడింది.

Toxic Release Postponed: కన్నడ సూపర్ స్టార్, రాకింగ్ స్టార్ యష్ (Yash) ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘టాక్సిక్’ (Toxic) విడుదల వాయిదా పడింది. గీతూ మోహన్‌దాస్ దర్శకత్వంలో ‘ఎ ఫెయిరీటేల్‌ ఫర్‌ గ్రోన్‌అప్స్‌’ అనే ఆసక్తికరమైన ఉపశీర్షికతో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే, తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీని మారుస్తూ నిర్మాణ సంస్థ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

వాయిదాకు గల కారణం ఏమిటి?

నిజానికి ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 19న విడుదల చేయాలని చిత్ర బృందం తొలుత భావించింది. అయితే, ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా (West Asia) లో నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా విడుదలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు.

"మేము 'టాక్సిక్'ను అన్ని భారతీయ భాషలతో పాటు అంతర్జాతీయంగా ఇంగ్లిష్‌లోనూ భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేశాం. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సినిమాను విడుదల చేయడం సరైన నిర్ణయం కాదని భావించాం. అందుకే సినిమాను జూన్ 4వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నాం" అని నిర్మాణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.

ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. యష్ కొత్త లుక్, గీతూ మోహన్‌దాస్ మేకింగ్ స్టైల్ ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై మరింత క్యూరియాసిటీని పెంచాయి. అభిమానులు మరికొంత కాలం వేచి చూడాల్సి ఉన్నా, వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కోసం మేకర్స్ పక్కా ప్లాన్‌తో ముందుకు వెళ్తున్నారు.

