Lizelle Lee: లిజెల్లె లీ సంచలనం! 100 కిలోల బరువుతో మైదానాన్ని ఊపేస్తోంది!
WPL 2026లో లిజెల్లె లీ సంచలనం! 100 కిలోల పైగా బరువున్నా.. అద్భుతమైన క్యాచ్లు, మెరుపు బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టింది. ఫిట్నెస్ అంటే సైజ్ కాదు, పెర్ఫార్మెన్స్ అని నిరూపించింది.
ఆధునిక క్రికెట్లో ఫిట్నెస్కు తప్పించుకునే మార్గం లేదు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, వికెట్ కీపింగ్, ఫీల్డింగ్ ఏదైనా సరే, ఆటగాళ్లకు చురుకుదనం, వేగం మరియు అథ్లెటిసిజం ఉండాలి. నేటి పురుష, మహిళా క్రికెటర్లు చాలా మంది ఫిట్నెస్ దినచర్యలను పాటిస్తున్నారు. కిల్లర్ అబ్స్ (సిక్స్ ప్యాక్) సర్వసాధారణంగా మారాయి. అయితే, వీటన్నింటికీ పూర్తి విరుద్ధమైన అభిప్రాయాన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఒక మహిళ సంచలనం సృష్టించింది. ఫిట్నెస్కు సైజ్ ముఖ్యం కాదు, నైపుణ్యాలు, ఆత్మవిశ్వాసం, నిబద్ధత ముఖ్యమని ఆమె నిరూపించింది.
ఆ మహిళ మరెవరో కాదు.. దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజం లిజెల్లె లీ. తన క్రికెట్ జీవితమంతా చేసినట్టే, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026 సీజన్లోనూ ఆమె మరోసారి క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని తనవైపు తిప్పుకుంది.
డబ్ల్యూపీఎల్ 2026లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఆడుతున్న లిజెల్లె లీ, ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. షినెల్లే హెన్రీ బౌలింగ్లో ముంబై బ్యాటర్ అమేలియా కెర్ బ్యాట్కు ఎడ్జ్ తగలగా, బంతి వికెట్ల వెనుకకు వెళ్లింది. వెంటనే కిందకు డైవ్ చేసిన లిజెల్లె, అద్భుతమైన క్యాచ్ అందుకుంది. WPL 2026లో అత్యుత్తమ వికెట్ కీపింగ్ క్షణాల్లో ఒకటిగా చెబుతున్న ఈ క్యాచ్కు స్టేడియం మొత్తం చప్పట్లతో మార్మోగింది.
అంతటితో ఆమె సంతృప్తి చెందలేదు. గుజరాత్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో లిజెల్లె తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించింది. ఈ పవర్ఫుల్ రైట్ హ్యాండర్ కేవలం 54 బంతుల్లో 86 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 12 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఆమె టైమింగ్, బలం, క్రీజ్లో ఉండే విధానం చూసి అభిమానులు సీట్లలోంచి లేవకుండా ఉండలేకపోయారు. కామెంటేటర్ల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.
అభిమానులు ఆమెను ఇష్టపడే విధంగా, లిజెల్లె లీ ఒక అథ్లెట్గా సాధారణ మోడల్ ఫిట్నెస్కు సరిపోదు. 100 కిలోల బరువు ఉన్నప్పటికీ, ఆమె మైదానంలో ఆశ్చర్యకరంగా చురుగ్గా కదులుతుంది. పనితీరు అందం కంటే గొప్పదని ఆమె నిరూపించింది.
లిజెల్లె జీవిత కథ నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. 2013లో దక్షిణాఫ్రికా డొమెస్టిక్ మహిళల టీ20 లీగ్లో 84 బంతుల్లో 169 పరుగులతో రికార్డు సృష్టించింది. అప్పుడు మహిళల క్రికెట్కు పెద్దగా గుర్తింపు లేదు. ఆ తర్వాత ఏడాదికే లిజెల్లె దక్షిణాఫ్రికా జాతీయ జట్టులో స్థానం సంపాదించింది.
దక్షిణాఫ్రికా రెగ్యులర్ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్గా దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల పదవీకాలంలో, లిజెల్లే చెప్పుకోదగిన రికార్డులను కలిగి ఉంది:
- 100 వన్డేల్లో 3315 పరుగులు
- 82 టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో 1896 పరుగులు
- 2 టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో 42 పరుగులు
- బిగ్ బాష్ లీగ్లో 104 మ్యాచ్ల్లో 2770 పరుగులు
లిజెల్లె లీ 2022లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది. తల్లి అయ్యాక కొంచెం బరువు పెరిగింది, దీంతో ఆమె క్రికెట్ కెరీర్ ముగిసిందని చాలా మంది నమ్మారు. అయినప్పటికీ, లిజెల్లె మరోసారి తనను తక్కువ అంచనా వేసిన వారిని తప్పు అని నిరూపిస్తూ, బిగ్ బాష్ లీగ్లో బలమైన పునరాగమనం చేసి, WPL 2026లో తన సత్తా చాటుతోంది.
ఫిట్నెస్ అనేది సామర్థ్యం, ప్యాషన్ మరియు నమ్మకం గురించి తప్ప శరీర సైజ్ గురించి కాదని లిజెల్లె కథ చెబుతోంది. బాహ్య సౌందర్యానికి విపరీతంగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ప్రపంచంలో, ఆమె ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అథ్లెట్లు మరియు అభిమానులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.