War 2 OTT Release: ఓటీటీలోకి 'వార్ 2'.. అధికారిక ప్రకటన
War 2 OTT Release: భారతీయ సినీ ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన సినిమాల్లో ఎన్టీఆర్ (NTR) మరియు హృతిక్ రోషన్లు కలిసి నటించిన ‘వార్ 2’ (War 2 Movie) ఒకటి. యశ్రాజ్ ఫిల్మ్స్ (Yash Raj Films) యొక్క స్పై యూనివర్స్లో భాగమైన ఈ యాక్షన్ ఫ్రాంఛైజీలో కియారా అడ్వాణీ కథానాయికగా నటించింది.
గత ఆగస్టులో థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకోలేకపోయినప్పటికీ, ఓటీటీ విడుదల కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదల తేదీని ప్రకటించి ప్రేక్షకులకు శుభవార్త చెప్పింది.
‘వార్ 2’ అక్టోబరు 9వ తేదీ (War 2 OTT Release Date) నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ చిత్రం హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
అయాన్ ముఖర్జీ (Ayan Mukerji) దర్శకత్వం వహించిన ఈ భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్, బాక్సాఫీస్ వద్ద సుమారు రూ. 300 కోట్లు వసూలు చేసిందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఈ స్పై థ్రిల్లర్ను వీక్షించవచ్చు.