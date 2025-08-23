War 2 : రూ.80 కోట్లకు కొంటే వచ్చింది 52 కోట్లే.. వార్ 2తో భారీగా నష్టపోయిన నాగవంశీ!
War 2 : వార్ 2 సినిమా నిర్మాతలు అనుకున్నది ఒకటి, అయింది మరొకటి. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ప్రేక్షకులు కూడా ఈ చిత్రం కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. ఆగస్టు 14న విడుదలైన వార్ 2 బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తుందని ఊహించారు. కానీ, కనీసం పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా తిరిగి రాలేదు. దీంతో నిర్మాణ సంస్థ యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ భారీ నష్టాలను చవిచూసింది. అంతేకాకుండా, తెలుగులో డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులు కొనుగోలు చేసిన నాగవంశీ కూడా తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఈ నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సంస్థ రూ. 22 కోట్లు తిరిగి ఇవ్వడానికి సిద్ధమైందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
నాగవంశీకి ఎందుకు భారీ నష్టం?
ఆంధ్ర, తెలంగాణలో వార్ 2 సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడడానికి ఒక బలమైన కారణం ఉంది. ఈ చిత్రంలో హృతిక్ రోషన్ తో పాటు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించారు. ఇది ఎన్టీఆర్ మొదటి బాలీవుడ్ చిత్రం కావడంతో ప్రేక్షకులు అపారమైన అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఈ అంచనాల ఆధారంగానే, డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాగవంశీ భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడి పెట్టారు.
నివేదికల ప్రకారం వార్ 2 సినిమా తెలుగు డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులను నాగవంశీ ఏకంగా 80 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కొనుగోలు చేశారు. ఈ సినిమా తెలుగులో కనీసం 100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూలు చేస్తుందని ఆయన ఆశించారు. కానీ, ఆయన అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి. వార్ 2 తెలుగులో ఏడు రోజుల్లో కేవలం 52 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే వసూలు చేసింది.
రూ. 22 కోట్లు తిరిగి ఇస్తున్నారా?
రోజురోజుకూ వార్ 2 సినిమా వసూళ్లు పడిపోతున్నాయి. దీంతో తెలుగులో 100 కోట్ల రూపాయలు సాధించడం కలగానే మిగిలిపోయింది. ఈ పరిస్థితితో నాగవంశీ భారీ నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆయన నష్టాన్ని తగ్గించడానికి యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సంస్థ 22 కోట్ల రూపాయలు తిరిగి ఇవ్వనుందని కొన్ని మీడియా సంస్థలు నివేదించాయి. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై యూనివర్స్ లో భాగంగా వార్ 2 సినిమాను రూపొందించారు. అయాన్ ముఖర్జీ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఆదిత్య చోప్రా దాదాపు 450 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ సినిమా నిర్మాతలకే దాదాపు 60 నుంచి 70 కోట్ల రూపాయల నష్టం వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.