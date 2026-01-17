  • Menu
Vishnu Manchu Announces: షార్ట్ ఫిలిం తీయండి.. 10 కోట్ల సినిమా ఛాన్స్ కొట్టేయండి!

Highlights

మంచు విష్ణు కొత్త టాలెంట్‌ కోసం 'అవా ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిలిం కాంటెస్ట్' ప్రకటించారు. ఇందులో గెలిచిన వారికి 10 కోట్ల బడ్జెట్ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించే అవకాశం లభిస్తుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

టాలెంట్ ఉండి అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువ దర్శకులకు మంచు విష్ణు అదిరిపోయే సంక్రాంతి కానుక ఇచ్చారు. ఇటీవలే 'కన్నప్ప' చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న విష్ణు, ఇప్పుడు కొత్త ప్రతిభను ప్రోత్సహించేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు. తన సొంత బ్యానర్ 'అవా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్' ద్వారా ఒక భారీ షార్ట్ ఫిలిం కాంటెస్ట్‌ను ఆయన అనౌన్స్ చేశారు.

అవా ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిలిం కాంటెస్ట్ – సీజన్ 1

కొత్త దర్శకులను వెండితెరకు పరిచయం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ పోటీని నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

పోటీ పేరు: అవా ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిలిం కాంటెస్ట్ (Ava International Short Film Contest).

నిడివి: పోటీదారులు కనీసం 10 నిమిషాల నిడివి గల షార్ట్ ఫిలింను రూపొందించాలి.

ఎంపిక విధానం: కథను చెప్పే విధానం (Storytelling) మరియు దర్శకత్వ ప్రతిభ ఆధారంగా విజేతలను ఎంపిక చేస్తారు.

రూ. 10 కోట్ల బడ్జెట్ సినిమాకు డైరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్!

ఈ పోటీలో గెలిచిన విజేతకు మంచు విష్ణు కల్పించబోయే అవకాశం మామూలుది కాదు. విజేతగా నిలిచిన దర్శకుడికి ఏకంగా 10 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్‌తో సినిమా చేసే గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇవ్వనున్నారు. "అర్హులైన ప్రతిభావంతులను మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాల్లోకి తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం" అని విష్ణు తన వీడియో సందేశంలో పేర్కొన్నారు.

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?

ప్రస్తుతానికి మంచు విష్ణు ఈ పోటీని అనౌన్స్ చేస్తూ ప్రాథమిక వివరాలతో కూడిన వీడియోను షేర్ చేశారు. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మరియు గడువుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే 'అవా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్' అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో వెల్లడి కానున్నాయి.

