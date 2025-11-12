మెగాస్టార్ వర్సెస్ మెగా పవర్ స్టార్.. సోషల్ మీడియాలో తండ్రీకొడుకులదే హవా..!
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో హల్చల్ చేస్తున్న టాలీవుడ్ పాటలు కేవలం రెండే రెండు. ఆ రెండు పాటలు కూడా మెగా కుటుంబం నుంచే కావడం విశేషం. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మీసాల పిల్లా పాట రికార్డులు సృష్టిస్తుంటే, ఆయన కుమారుడు మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ చికిరి చికిరి పాట గ్లోబల్ ఛార్ట్లను ఏలేస్తోంది. అటు తండ్రి, ఇటు కొడుకు ఒకేసారి మ్యూజిక్ ఛార్ట్లను శాసించడం చాలా అరుదైన విషయం. ఈ తండ్రీకొడుకుల సెన్సేషనల్ సాంగ్స్, వాటి ప్రత్యేకతలు, సినిమాల వివరాలు చూద్దాం.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతార జంటగా నటించిన మా శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాలోని మీసాల పిల్లా పాటతో ఈ మ్యూజికల్ హంగామా మొదలైంది. బీమ్స్ సెసిరోలియో సంగీతం అందించిన ఈ పాట విడుదలైన తొలుత కొంత ట్రోలింగ్ను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, క్రమంగా మాస్ ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయింది. చిరంజీవి మార్క్ చార్మ్, డ్యాన్స్ గ్రేస్ కలగలిపి ఈ పాటను స్థానిక ఈవెంట్లు, వేడుకల్లో ప్రముఖంగా వినిపించే హిట్గా మార్చింది. ఈ పాట ఇప్పటికే 50 మిలియన్ల వ్యూస్ మార్క్ను దాటి, దేశవ్యాప్తంగా ప్లేలిస్ట్లలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది.
తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ, మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ కూడా తన కొత్త సినిమా పెద్దిలోని చికిరి చికిరి పాటతో మ్యూజికల్ తుఫాన్ను సృష్టించాడు. ఈ పాటను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు ఎ.ఆర్. రెహమాన్ స్వరపరిచారు. ఇది పల్లెటూరి వాతావరణంలో ప్రేమ సారాంశాన్ని తెలియజేస్తూ, మాస్ బీట్స్తో అద్భుతమైన ఎనర్జీని కలిగి ఉంది. రామ్ చరణ్ ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ డ్యాన్స్ మూవ్స్, పాట ఆకర్షణీయమైన బీట్స్ కారణంగా, ఈ పాట కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 13 దేశాల్లో యూట్యూబ్ ఛార్ట్లలో అగ్రస్థానంలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన పెద్ది చిత్రం మార్చి 27న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
ఒక తండ్రీకొడుకులు ఇద్దరూ ఒకే సమయంలో తమ సినిమాల పాటలతో ఇంటర్నెట్ను ఏలడం చాలా అరుదైన దృశ్యం. నెటిజన్లు ఈ రెండు ఎనర్జిటిక్ ట్రాక్స్పై తమ ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ, ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్లలో రీల్స్తో సోషల్ మీడియాను ముంచెత్తుతున్నారు. ఈ పాటల ఘన విజయం, తండ్రీకొడుకుల తదుపరి చిత్రాలపై అంచనాలను రెట్టింపు చేసింది.