Mana Shankara Vara Prasad Garu: బాక్సాఫీస్ వద్ద మెగా విధ్వంసం.. సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ షురూ..

Mana Shankara Vara Prasad Garu: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంక్రాంతి సందడిని ముందే తీసుకువచ్చారు. చిరు హీరోగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందిన "మన శంకరవరప్రసాద్ గారు" చిత్రం నేడు థియేటర్లలోకి వచ్చి సూపర్ హిట్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలను మరింత ఆకర్షణీయంగా ఇలా మార్చి రాయవచ్చు.
టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి మళ్లీ తన మ్యాజిక్ను రిపీట్ చేశారు. అనిల్ రావిపూడి మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో వచ్చిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా ప్రేక్షకుల నీరాజనాలు అందుకుంటోంది. థియేటర్లలో చాలా కాలం తర్వాత 'వింటేజ్ చిరంజీవి'ని చూస్తున్నామంటూ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
ఘనంగా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్
ప్రీమియర్ షోల నుంచే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో చిత్ర యూనిట్ అప్పుడే సంబరాలు మొదలుపెట్టింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి, నిర్మాత సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల కేక్ కట్ చేసి ఒకరికొకరు స్వీట్లు తినిపించుకున్నారు. ఈ విజయానందానికి సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి.
వన్ మిలియన్ క్లబ్లో మెగా హిట్
అంచనాలను మించి రాణిస్తున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది:
ఓవర్సీస్ రికార్డ్: ప్రీమియర్ షోలతోనే 1 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లను రాబట్టింది. చిరంజీవి కెరీర్లో ఈ ఘనత సాధించిన రెండో చిత్రంగా ఇది నిలిచింది.
బుకింగ్స్ సునామీ: బుక్మై షోలో కేవలం 24 గంటల్లోనే 2,86,000 టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయంటే ఈ సినిమా రేంజ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా ఈ సినిమా టిక్కెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా భారీగా థియేటర్లకు తరలివస్తుండటంతో థియేటర్ల వద్ద పండగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది.