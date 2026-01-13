Vijay’s Jananayagan: విజయ్ ‘జన నాయగన్’ సెన్సార్ వివాదం.. జనవరి 19న సుప్రీంకోర్టులో విచారణ
Vijay’s Jananayagan: తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన ‘జన నాయగన్’ సినిమాకు సంబంధించిన సెన్సార్ వివాదం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది.
తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన భారీ చిత్రం ‘జన నాయగన్’ సెన్సార్ వివాదం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. ఈ సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ జారీపై మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ విధించిన స్టేను సవాల్ చేస్తూ నిర్మాతలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు స్వీకరించింది. ఈ పిటిషన్పై జనవరి 19న విచారణ చేపడతామని ధర్మాసనం వెల్లడించింది.
ఈ సినిమా తొలుత జనవరి 9న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) నుంచి క్లియరెన్స్ లభించకపోవడంతో విడుదల నిలిచిపోయింది. దీంతో నిర్మాతలు మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, సింగిల్ జడ్జి వెంటనే సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ జారీ చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అయితే, ఈ తీర్పుపై సెన్సార్ బోర్డు అప్పీల్ చేయడంతో డివిజన్ బెంచ్ సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులపై స్టే విధించింది.
ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. నిర్మాతల స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు, ఈ వ్యవహారాన్ని జనవరి 19న పరిశీలించనున్నట్లు తెలిపింది.
వాస్తవానికి, మొదట సినిమాను పరిశీలించిన సెన్సార్ బోర్డు ఎగ్జామినింగ్ కమిటీ కొన్ని మార్పులతో ‘U/A 16+’ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడానికి అంగీకరించింది. నిర్మాతలు సూచించిన మార్పులు చేసి సినిమాను మళ్లీ సమర్పించారు. అయితే, అదే కమిటీలోని ఒక సభ్యుడు సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలు మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని, అలాగే రక్షణ దళాలను తప్పుగా చిత్రీకరించారని ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా సీబీఎఫ్సీ చైర్పర్సన్ సినిమాను రివైజింగ్ కమిటీకి పంపడంతో విడుదల ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. ఈ సినిమాపై సుమారు రూ.500 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టినట్లు నిర్మాతల తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ కేసులో తమ వాదనలు వినకుండా ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వవద్దని కోరుతూ సెన్సార్ బోర్డు కూడా సుప్రీంకోర్టులో కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. జనవరి 19న జరిగే విచారణ తర్వాత ‘జన నాయగన్’ విడుదలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశముంది.