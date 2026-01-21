Jana Nayagan Censor: విజయ్ సినిమాను సెన్సార్ బోర్డ్ ఎందుకు అడ్డుకుంటోంది?
సిబిఎఫ్సి అప్పీల్తో విజయ్ 'జననాయగన్' సెన్సార్ వివాదంపై మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. దీంతో జనవరిలో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా మరింత ఆలస్యమైంది.
తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న 'జననాయగన్' చిత్రానికి సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీ వ్యవహారంపై మద్రాస్ హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. అయితే, తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్న కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్కు తక్షణ ఉపశమనం అందించడానికి నిరాకరించిన కోర్టు, తన తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఈ సమస్య అంత అరుదైనది ఏమీ కాదని, మొదటి ప్రయత్నంలోనే జోక్యం చేసుకోలేమని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'జననాయగన్', కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వస్తున్న మొదటి భారీ ప్రాజెక్ట్. మొదట ఈ చిత్రాన్ని జనవరి 9న గ్రాండ్గా విడుదల చేయాలని చిత్ర బృందం భావించింది. కానీ, గడువు ముగిసినా సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రాకపోవడంతో, అభిమానుల్లో మరియు ఎగ్జిబిటర్లలో అనిశ్చితి నెలకొంది.
సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ చుట్టూ న్యాయపోరాటం
సర్టిఫికేట్ రాకపోవడంతో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ వెంటనే మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC)ను సర్టిఫికేట్ జారీ చేయాలని ఆదేశించాలని కోరింది. ప్రారంభంలో సింగిల్ జడ్జి బెంచ్ నిర్మాతలకు అనుకూలంగా తీర్పునిస్తూ, ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలని బోర్డును ఆదేశించింది.
అయితే, ఈ ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ సిబిఎఫ్సి వెంటనే అప్పీల్కు వెళ్లింది. దీనిపై తాజాగా చీఫ్ జస్టిస్ శ్రీవాత్సవ మరియు జస్టిస్ అరుల్ మురుగన్లతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ విచారణ చేపట్టింది. ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయాన్ని ప్రస్తుత నెల 20వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
మరోవైపు, ప్రొడక్షన్ సంస్థ సుప్రీంకోర్టులో కూడా పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. కానీ, హైకోర్టు నిర్ణీత తేదీన తీర్పు ఇవ్వనున్నందున, అక్కడే పరిష్కారం వెతుక్కోవాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం సూచించింది.
విచారణ పూర్తి; తీర్పు కోసం నిరీక్షణ
సెన్సార్ బోర్డ్ తరపు న్యాయవాది వాదిస్తూ.. 'జననాయగన్' సినిమా మళ్ళీ సెన్సార్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని, దానికి సుమారు 20 రోజుల సమయం పడుతుందని పేర్కొన్నారు. ప్రొడక్షన్ హౌస్ తరపు న్యాయవాది సినిమా విడుదల ఆలస్యం కావడం వల్ల కలుగుతున్న భారీ నష్టాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు ప్రస్తుతం ఈ సినిమా భవిష్యత్తును పరిశీలిస్తోంది. విజయ్ నటించిన 'జననాయగన్' ఎప్పుడు థియేటర్లలోకి వస్తుందనేది 20వ తేదీన వెలువడే తీర్పుపై ఆధారపడి ఉండటంతో, అభిమానులు మరియు చిత్ర పరిశ్రమ ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.