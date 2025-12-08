Vijay Devarakonda: సీక్వెల్ ఇక లేనట్టేనా? కారణం ఏంటి?
Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండ నటించిన ‘కింగ్డమ్’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోర పరాజయం తర్వాత రెండో భాగం పూర్తిగా నిలిచిపోయినట్టు సమాచారం. భారీ నష్టాలతో నిర్మాతలు వెనక్కి తగ్గారు.
విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో రెండు భాగాలుగా ప్లాన్ చేసిన ‘కింగ్డమ్’ మొదటి భాగం బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణంగా పరాజయమైంది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల నుంచి పూర్తి నిరాశే ఎదుర్కొంది. థియేటర్లలో కేవలం కొద్ది రోజులే నిలిచి తొలగిపోయింది. నిర్మాత నాగ వంశీకి నష్టం వాటిల్లినట్టు సమాచారం.
ఈ నష్టాల దెబ్బతో ‘కింగ్డమ్-2’ పనులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. మొదటి భాగం ఫ్లాప్ అయినందున సీక్వెల్ చేస్తే మళ్లీ నష్టమేనని నిర్మాతలు భయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం చిత్ర బృందం నుంచి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అయితే సినీ వర్గాల్లో ఈ వార్త బలంగా వినిపిస్తోంది. విజయ్ అభిమానులు మాత్రం ఈ వార్తతో తీవ్ర నిరాశలో మునిగిపోయారు.