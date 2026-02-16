విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక పెళ్లి ఫిక్స్? వైరల్ అవుతున్న వెడ్డింగ్ కార్డ్.. రిసెప్షన్ ఎక్కడంటే!
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna Wedding: టాలీవుడ్ మోస్ట్ క్రేజీ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహంపై గత కొంతకాలంగా సాగుతున్న సస్పెన్స్కు తెరపడినట్లు కనిపిస్తోంది. వీరిద్దరూ త్వరలోనే వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారని, దానికి సంబంధించిన పెళ్లి పత్రిక ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఫిబ్రవరి 26న వివాహం:
నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. వీరి వివాహం ఫిబ్రవరి 26న అత్యంత వైభవంగా జరగనుంది. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు మరియు అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలోనే ఈ వేడుకను నిర్వహించ తలపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే అతిథులకు ఆహ్వాన పత్రికలు కూడా అందుతున్నట్లు సమాచారం.
మార్చి 4న గ్రాండ్ రిసెప్షన్:
పెళ్లిని ప్రైవేట్గా జరుపుకున్నప్పటికీ, సినీ ప్రముఖులు మరియు స్నేహితుల కోసం హైదరాబాద్లో భారీ రిసెప్షన్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మార్చి 4న బంజారాహిల్స్లోని ప్రముఖ హోటల్ తాజ్ కృష్ణలో ఈ రిసెప్షన్ వేడుక జరగనుందని తెలుస్తోంది.
స్పష్టత రావాల్సి ఉంది:
గతంలోనే వీరిద్దరికీ నిశ్చితార్థం జరిగిందని, రష్మిక వేలికి ఉన్న ఉంగరాన్ని చూపిస్తూ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో చర్చించుకున్నారు. అయితే, ఈ పెళ్లి పత్రిక మరియు వివాహ వార్తలపై విజయ్ దేవరకొండ గానీ, రష్మిక గానీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వార్తల్లో ఎంతవరకు నిజముందో తెలియాలంటే మరికొద్ది రోజులు వేచి చూడాల్సిందే. ఏదేమైనా తమ అభిమాన జంట పెళ్లి పీటలెక్కబోతుండటంతో 'విజయ్-రష్మిక' ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.