Virosh: విజయ్ - రష్మిక సంగీత్ హంగామా.. స్టేజ్పై స్టెప్పులతో అదరగొట్టిన కొత్త జంట!
Virosh: టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల పెళ్లి సందడి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో అంగరంగ వైభవంగా ఒక్కటైన ఈ జంట, తాజాగా తమ సంగీత్ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలు చూసిన అభిమానులు 'పర్ఫెక్ట్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్' అంటూ కామెంట్లతో ముంచెత్తుతున్నారు.
స్టేజ్పై డ్యాన్స్.. అదిరిపోయిన కెమిస్ట్రీ:
సంగీత్ వేడుకలో విజయ్, రష్మిక కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తున్న ఫోటోలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్నాయి. రష్మిక ట్రెడిషనల్ మరియు మోడ్రన్ టచ్ ఉన్న లెహంగాలో దేవకన్యలా మెరిసిపోగా, విజయ్ తనదైన క్లాసీ అండ్ స్టైలిష్ లుక్లో కనిపించారు. ఇద్దరూ కలిసి వేసిన క్యూట్ స్టెప్పులు, వారి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ ఈ వేడుకకే హైలైట్గా నిలిచాయి. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య ఈ సంగీత్ కార్యక్రమం ఎంతో ఆత్మీయంగా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
రెండు సాంప్రదాయాల్లో వివాహం:
ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్పూర్లో జరిగిన వీరి వివాహం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. తెలుగు మరియు కొడవ (కన్నడ) సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఒకేరోజు రెండుసార్లు వివాహం చేసుకుని ఈ జంట ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఇప్పటికే విడుదలైన పెళ్లి ఫోటోలు రికార్డు స్థాయిలో లైక్స్ను సాధించగా, ఇప్పుడు సంగీత్ ఫోటోలు కూడా ట్రెండింగ్లో నిలిచాయి.
వెండితెరపై మళ్ళీ ఈ క్రేజీ జోడీ:
'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' చిత్రాలతో వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేసిన ఈ జంట, ప్రస్తుతం 'రణబాలి' చిత్రంలో కలిసి నటిస్తున్నారు. నిజజీవితంలో ఒక్కటైన తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో, దీనిపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. రణబాలి కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధిస్తుందని అభిమానులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ జంట తమ వైవాహిక జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూనే, వరుసగా పెళ్లి వేడుకల ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ ఫ్యాన్స్కు ట్రీట్ ఇస్తున్నారు.