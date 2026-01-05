  • Menu
Varanasi Release Date: "వారణాసి" మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

Highlights

మహేశ్ బాబు, ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ‘వారణాసి’ మూవీ 2027 ఏప్రిల్ 9న విడుదలయ్యే అవకాశముందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు హీరోగా, దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం ‘వారణాసి’ విడుదల తేదీపై సినీ అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాను 2027లో విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

తాజా సమాచారం ప్రకారం, ‘వారణాసి’ సినిమాను 2027 ఏప్రిల్ 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు సినీ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. అయినప్పటికీ, ఈ తేదీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా మరియు సినీ పరిశ్రమ వర్గాల్లో విస్తృతంగా చర్చకు దారితీస్తోంది.

ఇదిలా ఉండగా, సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్, మ్యూజిక్ రిలీజ్ వంటి అప్డేట్స్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మహేశ్ బాబు – రాజమౌళి కాంబినేషన్‌పై ఉన్న భారీ అంచనాల నేపథ్యంలో, ‘వారణాసి’ బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

