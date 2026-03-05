Pawan Kalyan: పవర్స్టార్ పవనిజం.. ఉగాదికి ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సందడి..!
Ustaad Bhagat Singh Release Date Out: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ రిలీజ్ డేట్పై ఎట్టకేలకు స్పష్టత వచ్చింది. గత కొంతకాలంగా ఈ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు చిత్ర యూనిట్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చింది. వచ్చే ఏడాది ఉగాది పండగ కానుకగా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ మార్చి 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ‘గబ్బర్ సింగ్’ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత పవన్-హరీష్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ మేరకు ‘ఈ ఉగాదికి ఉస్తాద్ ఊచకోత’ అంటూ పవన్ కల్యాణ్ పవర్ఫుల్ లుక్లో ఉన్న కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో పవన్ కల్యాణ్ ఓ పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ మరియు గ్లింప్స్ సినిమాపై అంచనాలను ఆకాశానికి చేర్చాయి. పవన్ కల్యాణ్ పొలిటికల్ బిజీలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసి సకాలంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి చిత్ర బృందం కృషి చేస్తోంది.