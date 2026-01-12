  • Menu
ధురంధర్, పుష్ప 2 సినిమాలను మించిపోయింది.. 9 ఏళ్లుగా బాక్సాఫీస్‏ను శాసిస్తున్న ఏకైక మూవీ.. ఓటీటీ ట్రెండింగ్‏లో నెంబర్ వన్..

Highlights

నేటి కాలంలో ఓటీటీ హవా నడుస్తోంది. థియేటర్లలో హిట్టయిన సినిమాలు కేవలం నెల రోజుల్లోనే డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి.

నేటి కాలంలో ఓటీటీ హవా నడుస్తోంది. థియేటర్లలో హిట్టయిన సినిమాలు కేవలం నెల రోజుల్లోనే డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. కానీ, ఒక చిత్రం మాత్రం ఏళ్ల తరబడి తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంది. విడుదలైన 9 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో గట్టి పోటీనిస్తోంది. 'పుష్ప 2', 'ధురంధర్' వంటి భారీ చిత్రాలు సైతం ఈ మూవీ రికార్డులను తాకలేకపోతున్నాయి.

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో టాప్ ట్రెండింగ్‌గా ‘దంగల్’

ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్‌ఫ్లిక్స్లో ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం టాప్ 10 ట్రెండింగ్‌లో దూసుకుపోతోంది. దాదాపు 2 గంటల 41 నిమిషాల సుదీర్ఘ నిడివి ఉన్నప్పటికీ, ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను మళ్లీ మళ్లీ చూస్తుండటం విశేషం.

విడుదలైన ఏడాది: 2016

విశేషం: 9 ఏళ్లు గడిచినా క్రేజ్ తగ్గని వైనం.

రికార్డ్: లేటెస్ట్ బిగ్ బడ్జెట్ సినిమాలను సైతం పక్కకు నెట్టి టాప్ లిస్టులో నిలవడం.

కథా నేపథ్యం.. వెండితెర అద్భుతం

అమీర్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'దంగల్', హర్యానా రెజ్లర్ మహావీర్ సింగ్ ఫోగట్ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కింది. తన కూతుళ్లు గీతా ఫోగట్, బబితా ఫోగట్‌లను అంతర్జాతీయ రెజ్లర్లుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఒక తండ్రి పడిన ఆరాటం, సమాజంపై ఆయన చేసిన పోరాటం ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తుంది.

అమీర్ ఖాన్ ‘మెగా’ పర్ఫార్మెన్స్

సాధారణంగా స్టార్ హీరోలు ఇమేజ్ కోసం పాకులాడుతుంటారు. కానీ అమీర్ ఖాన్ మాత్రం కథకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి, వయసు మళ్లిన తండ్రి పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. ఆయన కఠినమైన క్రమశిక్షణ, కూతుళ్ల విజయం కోసం ఆయన పడ్డ తపన ఈ సినిమాను ఒక క్లాసిక్‌గా మార్చేశాయి. సోషల్ మీడియాలో సైతం ఈ సినిమా రికార్డులపై ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

