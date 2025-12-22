Trimukha Movie: త్రిముఖా నుంచి ‘గిప్పా గిప్పా’ విడుదల.. జనవరి 2, 2026 విడుదల
Trimukha Movie: ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'త్రిముఖా' చిత్రంలోని మాస్ మసాలా సాంగ్ “గిప్పా గిప్పా” ఎట్టకేలకు విడుదలై సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
Trimukha Movie: ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'త్రిముఖా' చిత్రంలోని మాస్ మసాలా సాంగ్ “గిప్పా గిప్పా” ఎట్టకేలకు విడుదలై సంచలనం సృష్టిస్తోంది. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్కు సరిగ్గా సరిపోయేలా ఉన్న ఈ పాట, ప్రేక్షకులకు అసలైన 'బ్లాస్ట్ & బొనాంజా' ట్రీట్ను అందించింది.
బాలీవుడ్ బ్యూటీ సన్నీ లియోన్ తన గ్లామర్ మరియు ఎనర్జీతో పాటను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ఆమెతో పాటు యోగేష్, సహితి దాసరి, అకృతి అగర్వాల్ కూడా అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్తో ఆకట్టుకున్నారు.
విడుదలైన కొద్దిసేపటికే ఈ పాట అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాంలలో టాప్ ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. ముఖ్యంగా యూత్ ఈ పాటను రిపీట్ మోడ్లో వింటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ పాటను చూస్తుంటే, రాబోయే న్యూ ఇయర్ పార్టీలలో "గిప్పా గిప్పా" మారుమోగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
"మా అంచనాలను మించి ఈ పాటకు స్పందన వస్తోంది. సన్నీ లియోన్ క్రేజ్ మరియు ఈ పాట మేకింగ్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి." — చిత్ర నిర్మాతలు
ఈ పాట ఇచ్చిన జోష్తో 'త్రిముఖా' చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీ మరింత పెరిగింది. అన్ని హంగులతో సిద్ధమైన ఈ చిత్రం జనవరి 2, 2026న థియేటర్లలో భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది.