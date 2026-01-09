Movie Teaser: యశ్ 'టాక్సిక్' టీజర్ చూశారా? ఆ విజువల్స్ హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉన్నాయా?
యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్' టీజర్పై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్స్పై ఫ్యాన్స్ ఖుషీగా ఉంటే, హింసపై కొందరు విమర్శిస్తున్నారు. విడుదల: మార్చి 19.
నిన్న విడుదలైన యశ్ 'టాక్సిక్' (Toxic) టీజర్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ టీజర్పై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకవైపు అభిమానులు టీజర్ అద్భుతంగా ఉందంటుంటే, మరోవైపు సామాన్య ప్రేక్షకులు ఇందులో హింస మరియు బూతులు మితిమీరాయని పెదవి విరుస్తున్నారు.
సినీ ప్రముఖుల స్పందన:
సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈ టీజర్ను సమర్థిస్తూ, ఇందులో 'మహిళా సాధికారత' కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. మరోవైపు, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా యశ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, టీజర్ చూసి తాను ఆశ్చర్యపోయానని పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో చర్చలు:
యశ్ అభిమానులు ఈ సినిమాను "హాలీవుడ్ స్థాయి" చిత్రమని అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇది భారతీయ సినిమా రికార్డులను తిరగరాస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, తటస్థ ప్రేక్షకులు మాత్రం టీజర్ చూసి కొంత అసహనానికి గురవుతున్నారు. "ఇది పెద్దల కోసం తీసిన ఫెయిరీ టేల్" అని సినిమా ట్యాగ్లైన్ ఉన్నప్పుడు, ఇందులో హింస ఉండటంలో తప్పులేదని కొందరు వాదిస్తున్నారు.
విమర్శల వెల్లువ:
టీజర్పై విమర్శలు కూడా గట్టిగానే వినిపిస్తున్నాయి. ఒక మహిళా దర్శకురాలు (గీతూ మోహన్ దాస్) ఇంత హింసాత్మకమైన సినిమాను ఎలా తీశారని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. యశ్ 'కేజీఎఫ్' ఇమేజ్ నుండి ఇంకా బయటపడలేదని, తల్లి సెంటిమెంట్తో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న యశ్ ఇలాంటి నెగటివ్ రోల్స్ చేయడం ఏంటని మరికొందరు పెదవి విరుస్తున్నారు.
'యానిమల్' ప్రభావం ఉందా?
చాలా మంది ఈ టీజర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా తీసిన 'యానిమల్' సినిమాను తలపిస్తోందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అందులోని తీవ్రమైన హింస, కారు సీన్లు ఇందులోనూ కనిపిస్తున్నాయని నెటిజన్లు పోలుస్తున్నారు. రాజమౌళి లాంటి దర్శకులు తమ మూలాలను మర్చిపోకుండా సినిమాలు తీస్తారని, కానీ 'టాక్సిక్' ఆ నేలతనాన్ని కోల్పోయిందని కొందరు విమర్శిస్తున్నారు.
భారీ తారాగణం - విడుదల తేదీ:
అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నా, 'టాక్సిక్' టీజర్ మాత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కియారా అద్వానీ, నయనతార, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్ వంటి స్టార్స్ నటిస్తున్నారు. కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది.
విమర్శలను పక్కన పెట్టి 'టాక్సిక్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేస్తుందో చూడాలి!