Tollywood Shelved Sequels: 'ది రాజా సాబ్' నుంచి 'కంగువ' దాకా.. పార్ట్-2 ఉందని ఊరించి.. పత్తా లేకుండా పోయిన సినిమాలివే!
టాలీవుడ్లో పార్ట్-2 ట్రెండ్ బెడిసికొడుతోంది. మొదటి భాగం ఫెయిల్ కావడంతో ప్రభాస్ రాజా సాబ్, సూర్య కంగువ, ఎన్టీఆర్ దేవర వంటి సినిమాల సీక్వెల్స్ నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో ఇప్పుడు ఒక కొత్త జబ్బు మొదలైంది. సినిమా రిజల్ట్తో సంబంధం లేకుండా క్లైమాక్స్లో 'పార్ట్-2' లేదా 'సీక్వెల్' అంటూ హింట్ ఇచ్చి వదలడం. అయితే, మొదటి భాగం బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా పడితే.. ఆ రెండో భాగం ఇక ఎప్పటికీ వెలుగు చూడటం లేదు. తాజాగా ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన 'ది రాజా సాబ్' కూడా ఇదే లిస్టులో చేరినట్లు ఫిల్మ్ నగర్ టాక్.
రాజా సాబ్.. పార్ట్ 2 కష్టమేనా?
సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదలైన 'ది రాజా సాబ్'పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. కానీ, దర్శకుడు మారుతి మేకింగ్ ప్రేక్షకులను పూర్తిస్థాయిలో మెప్పించలేకపోయింది.
బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్: వీకెండ్ తర్వాత కలెక్షన్లు భారీగా పడిపోయాయి. వీక్ కథనం, బలహీనమైన క్లైమాక్స్ వల్ల సినిమాకు నెగటివ్ టాక్ వచ్చింది.
ట్విస్ట్: సినిమా చివర్లో పార్ట్-2కి లీడ్ ఇచ్చారు. మారుతి కూడా కథ రెడీ అన్నారు. కానీ సినిమా ఫలితం చూస్తుంటే, ప్రభాస్ మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్ట్ వైపు చూసే అవకాశం లేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఆగిపోయిన ఇతర క్రేజీ సీక్వెల్స్ ఇవే!
కేవలం రాజా సాబ్ మాత్రమే కాదు, భారీ హైప్ క్రియేట్ చేసి నిశ్శబ్దంగా ఆగిపోయిన సీక్వెల్స్ చాలానే ఉన్నాయి:
- కంగువ (సూర్య): వందల కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమాలో కార్తీని చూపిస్తూ పార్ట్-2 హింట్ ఇచ్చారు. కానీ సినిమా భారీ డిజాస్టర్ కావడంతో సెకండ్ పార్ట్ ఆలోచనను మేకర్స్ పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశారు.
- దేవర (ఎన్టీఆర్): కొరటాల శివ ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా ప్రకటించారు. పార్ట్-1కు వచ్చిన మిశ్రమ స్పందన, నెగటివ్ రివ్యూల వల్ల దేవర-2 షూటింగ్ ఇప్పటికీ పట్టాలెక్కలేదు. దాదాపు ఇది షెల్వ్ అయినట్లేనని సమాచారం.
- స్కంద (రామ్): బోయపాటి తన మార్క్ యాక్షన్తో పార్ట్-2 అంటూ ఎండ్ కార్డ్ వేశారు. కానీ సినిమా రిజల్ట్ చూశాక ఆ ఊసే లేదు.
- ఇతర సినిమాలు: మంగళవారం, కింగ్డమ్, హరిహర వీరమల్లు వంటి సినిమాలు కూడా సీక్వెల్ ఆశలతో ముగిశాయి. కానీ మొదటి భాగం ఫెయిల్యూర్ ఆ చిత్రాల భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకం చేసింది.
కేవలం హైప్ కోసమేనా?
బలహీనమైన కథలను దాచేందుకు లేదా థియేటర్లకు ఆడియన్స్ను రప్పించేందుకే దర్శకులు ఈ 'పార్ట్-2' ఎత్తుగడ వేస్తున్నారని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముందే ప్లాన్ చేయకుండా, కేవలం ట్రెండ్ కోసం సీక్వెల్స్ అనడం వల్ల నిర్మాతలకు నష్టాలే మిగులుతున్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతానికి 'ది రాజా సాబ్ పార్ట్-2' గురించి మేకర్స్ మౌనంగా ఉన్నారు. ఇది ఆగిపోయిన సినిమాల లిస్టులోకి వెళ్తుందా లేక మారుతి ఏదైనా సర్ప్రైజ్ ఇస్తారా అనేది వేచి చూడాలి.